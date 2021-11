Il salto del t.o. Going:

entrerà in tutte le agenzie













Going tenta il rilancio. E lo fa annunciando l’apertura delle vendite all’intero mercato agenziale. Il tour operator di casa Bluvacanze si sgancia, dunque, dalle sole adv di casa, nell’ottica di una “nuova integrazione verticale” con la casa madre Msc Cruises.

La notizia comunicata in via ufficiale dal Gruppo è accompagnata dalla nomina di Maurizio Casabianca – il manager ex Naar – alla guida del progetto nel ruolo di chief commercial & operations officer. Cercando di trasformare la crisi in opportunità, Bluvacanze ha varato per Going “un nuovo e ambizioso piano di sviluppo che in cinque anni lo porterà a essere uno dei protagonisti dell’organizzazione dei viaggi sul mercato italiano”.

Una new wave del t.o. che punta su alcuni pilastri: dalla tradizionale vocazione villaggista alla nuova linea di boutique hotel, dal lungo raggio al tailor made, con crescente attenzione al dynamic packaging, ai circuiti welfare, incoming e luxury.

«La partecipazione al 100% del Gruppo Msc permette di attivare sinergie fondamentali, acquisendo share in target specifici e l’attivazione di flussi internazionali. Il piano di sviluppo di Going è la parte finale di un processo di riorganizzazione e rilancio che ha già interessato, con straordinari risultati positivi, le business unit del corporate travel, quindi Cisalpina Tours, e del leisure retail, ossia il polo distributivo Blunet e la struttura in associazione in partecipazione di Vivere&Viaggiare e Bluvacanze, che rappresentano la più grande agenzia di viaggi d’Italia», ha dichiarato il ceo Domenico Pellegrino.

«In relazione al tour operating – ha proseguito – Going raccoglierà l’esperienza, la qualità, la visione globale del Gruppo, per portare valore aggiunto all’intero comparto turistico italiano, contribuendo in modo significativo alla crescita quantitativa e qualitativa dello scaffale presente nelle agenzie di viaggi del nostro Paese».

«Incredibili opportunità si prospettano nel prossimo futuro. Sono orgoglioso di poter vivere da protagonista lo sviluppo e l’attuazione del business plan di Going, un progetto straordinariamente concreto e credibile», è il commento della new entry Casabianca.

Going aveva di recente salutato il suo brand manager Emmer Guerra, passato al Gruppo Nicolaus con il compito di rilanciare l’outgoing e il t.o. generalista Turchese.