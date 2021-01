Il salto del brand Aeroviaggi con la new entry Di Persio













Grandi manovre nel leisure in vista dell’estate 2021. Il Gruppo Aeroviaggi Spa punta all’espansione internazionale, posizionandosi nella fascia medio-alta del segmento e aprendo nuove destinazioni e strutture nel Mediterraneo.

Un ambizioso piano di sviluppo e di rafforzamento a cui l’azienda della famiglia Mangia accenna nella nota in cui annuncia l’ingresso nel team di Luca Di Persio in qualità di global cmo & revenue. Una new entry in linea con la strategia e gli obiettivi dell’importante catena alberghiera siciliana.

Di Persio, 45 anni, romano di nascita e milanese di adozione, già global cmo & revenue di Baglioni Hotels & Resorts, docente Mba in business school come Luiss, Il Sole 24 Ore, Politecnico di Milano, ha alle spalle una formazione economica con master in business communication e un’esperienza internazionale di oltre venti anni in direzione marketing, vendite e revenue.

A lui il compito di guidare l’evoluzione del brand “con l’introduzione di competenze, strumenti, processi e tecnologie ad alto impatto, partendo dallo sviluppo di una global revenue strategy focalizzata sui segmenti final-direct e trade”.

«Con l’ingresso di Luca, in Aeroviaggi viene creato per la prima volta il ruolo di global cmo & revenue, a testimonianza della volontà dell’azienda di investire fortemente nell’evoluzione della sua vision e nella strategia di sviluppo – dichiara Marcello Mangia, presidente di Aeroviaggi Spa – Qualità e competenza sono elementi chiave centrali che incarnano la filosofia Aeroviaggi e verso cui, grazie all’esperienza di Luca, convoglieremo i nostri sforzi. Il posizionamento nella fascia medio-alta del segmento rappresenta in questo senso lo sbocco naturale di questa view e dei valori che interpretiamo e che ci identificano nel mercato».

«È un grande onore per me entrare a far parte di Aeroviaggi, un’azienda leader nei numeri e nel carattere che da sempre si è contraddistinta per la capacità di essere ambasciatrice dell’ospitalità italiana, investendo ogni anno nelle proprie strutture – commentato la new entry Luca Di Persio – La sfida di lanciare sul mercato un brand forte e distintivo e al tempo stesso preservare l’identità storica della catena è per me fonte di grande motivazione».