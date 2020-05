Il ritorno di Gardaland con numero chiuso e booking online

Dal 13 giugno Gardaland riapre i battenti e torna ad accogliere i suoi ospiti per offrire giornate di divertimento all’insegna della totale sicurezza.

In questi mesi, il parco ha elaborato un Protocollo di Riapertura in Salute e Sicurezza che rispetta le indicazioni di Inail e Regione Veneto accogliendo i suggerimenti forniti dall’Associazione Internazionale dei Parchi Divertimento (Iaapa).

Nello specifico, per garantire il distanziamento sociale, Gardaland prevede un numero chiuso di visitatori e un nuovo sistema di prenotazione online con l’indicazione vincolante del giorno di visita per controllare gli accessi e ridurre il rischio di assembramenti all’ingresso. Anche gli abbonati e i possessori di altri biglietti speciali e promozionali saranno invitati a prenotare gratuitamente in anticipo la loro visita per poter accedere al Parco.

All’ingresso del parco saranno posizionate telecamere a doppia ottica e termografiche per rilevare, senza alcun contatto, la temperatura degli ospiti prima del loro accesso. I visitatori di età superiore ai 6 anni dovranno indossare la mascherina, sempre mantenendo la distanza di sicurezza di almeno un metro.

Ogni mattina e durante la giornata si provvederà alla sanificazione continua di tutte le aree del parco, grazie ad apposite squadre di pulizia.

Inoltre, sono stati studiati piani personalizzati per ciascuna attrazione e per le diverse aree con l’inibizione di alcuni posti a sedere oppure di intere file sui veicoli delle attrazioni e l’inserimento di chiari segnali indicatori.

Per ridurre i tempi di attesa nelle file sono state introdotte nuove funzioni nella Gardaland App, grazie alla quale è possibile prenotare il proprio turno di accesso alle attrazioni, il proprio posto al ristorante oppure un servizio di take away in un punto ristoro.

«Grazie alla tecnologia abbiamo implementato un particolare sistema di prenotazione sul web con indicazione vincolante del giorno di visita, oltre ad un’app per la prenotazione del proprio turno sulle attrazioni e al ristorante. Ma Gardaland potrà contare anche sul controllo diretto di steward appositamente formati che monitoreranno affinché tutte le regole vengano rispettate», afferma Aldo Maria Vigevani, ad di Gardaland.

La quasi totalità delle attrazioni all’aperto, sia acquatiche che all’asciutto, saranno aperte e fruibili dai visitatori in sicurezza.

Gli spettacoli – compresi gli show live 44 Gatti Rock Show e AquaFantasia, novità 2020 – saranno tutti rigorosamente outdoor.

Infine, tutti gli abbonamenti del 2020 saranno validi anche per la stagione 2021. E, per premiare la fedeltà dei sottoscrittori di Gardaland Club, la membership esclusiva lanciata lo scorso febbraio, la rata mensile sarà ribassata fino a dicembre.

Per completare l’offerta riapriranno anche due dei tre hotel del Resort: Gardaland Adventure Hotel e Gardaland Hotel. Come nel parco, il protocollo sarà rigoroso e i locali verranno sanificati non solo con prodotti certificati, ma anche con il trattamento finale all’ozono in ogni camera.

Presso il Tutankhamon Restaurant, il servizio è stato ripensato per garantire un’esperienza culinaria sicura e piacevole. Colazione, pranzo e cena saranno solo su prenotazione.