Il ritorno di Costa Next 2022 per le agenzie di viaggi













Costa Next – il programma di servizi di Costa Crociere dedicato alle agenzie di viaggi – ritorna dopo due anni e si lega al nuovo contratto di valore lanciato lo scorso aprile.

La formula dell’edizione 2022 di Costa Next, chi si presenta con l’hashtag #DiamoValoreAllaTuaAgenzia, è ampliata e rinnovata, con un catalogo di servizi ancora più personalizzabile. La compagnia sottolinea il valore delle agenzie di viaggi partner della distribuzione, sulle quali “continua a investire, anche attraverso questo strumento, per sostenere con forza la fase di ripartenza”.

Nel catalogo Costa Next 2022 sono numerosi i servizi dedicati allo sviluppo del business e alla comunicazione efficace e innovativa, alla formazione sull’uso dei social media e alle relative tecniche di vendita. A disposizione delle agenzie ci saranno anche materiali per migliorare l’appeal del punto vendita e una serie di strumenti utili per fidelizzare meglio il cliente e agevolare la trasformazione digitale del lavoro, come il nuovo servizio social media support.

Costa Next consente alle adv partner di ricevere fino a 24 servizi base e, alle agenzie Costa Point di personalizzare ulteriormente il pacchetto in base alle proprie necessità, scegliendo tra 22 servizi addizionali (per un totale di 46 servizi disponibili), che potranno essere selezionati in completa autonomia direttamente in Costa extra entro il 23 febbraio. Tutti i servizi inizieranno a essere erogati dal 1° marzo.

«Siamo felici e orgogliosi di continuare il percorso che abbiamo iniziato con Costa Next nel 2017 proponendo servizi e strumenti utili e innovativi per supportare al meglio il lavoro dei nostri partner, consolidando la nostra già ottima relazione – spiega il country manager Italia di Costa Crociere Carlo Schiavon – Costa Next è la dimostrazione concreta di quanto abbiamo annunciato la scorsa primavera con il lancio del nuovo contratto, una scelta che va nella direzione di offrire sempre più valore alle oltre 5mila agenzie con cui collaboriamo e di sostenerle in ogni momento, soprattutto in questa delicata fase della ripartenza, così importante per tutti noi. Costa Next è un’iniziativa che si affianca ai tanti investimenti che abbiamo effettuato a 360 gradi negli ultimi due anni, che vanno dalla scelta del nuovo posizionamento caratterizzato dal pay off “Believe your eyes”, con il quale abbiamo apportato sostanziali miglioramenti all’esperienza offerta ai nostri ospiti, sia a bordo che a terra, al potenziamento della flotta con l’entrata in servizio quattro nuove unità di ultima generazione. Ci sono poi tutte le attività sul fronte sostenibilità e le campagne di comunicazione con le quali ci prefiggiamo di portare tanti clienti nelle agenzie di viaggi. Non ultima è quella che ci ha recentemente visto partecipare come partner speciali all’edizione di maggior successo di sempre del Festival di Sanremo, durante la quale, per la prima volta nella storia, Costa Toscana ha operato come una vera e propria estensione sul mare del palcoscenico del Teatro Ariston».