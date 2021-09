Il ritorno di Club Med in Spagna dopo 20 anni













Apre nella primavera 2022 il Club Med Magna Marbella, resort all inclusive 4 Tridenti che segna il ritorno dell’operatore in Spagna dopo più di 20 anni.

La proprietà di 14 acri in Andalusia è a 20 minuti a piedi dalle spiagge e dal centro di Marbella e a un’ora di auto da Gibilterra, Ronda e Malaga o a due ore da Granada, Siviglia e Cadice.

Il Club Med Magna Marbella avrà cinque piscine, tra cui un parco acquatico per famiglie e una zona zen per soli adulti, due ristoranti e tre bar. Oltre ai club per bambini, ci saranno attività come golf, tiro con l’arco, tennis e trapezio volante, e un’area benessere con 14 sale per trattamenti.

Tra il 12 e il 14 ottobre Club Med prevede includerà sconti del 15% su tutti i resort, incluso il Magna Marbella, per vacanze prenotate fino a ottobre 2022.

«Dopo oltre 20 anni, non vediamo l’ora di riportare il marchio Club Med in Spagna con il lancio di Club Med Magna Marbella – ha dichiarato Estelle Giraudeau, amministratore delegato di Club Med Uk e Nordeuropa – Il resort offre la miscela perfetta di lusso, esperienze e avventure culturali sia per le famiglie che per le coppie».