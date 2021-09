Il rilancio della Vallonia tra eventi live e rebranding













Un forte rebranding e un sito internet ricco di nuovi contenuti: parte da qui, il 2021 dell’ente di promozione del turismo per la Vallonia, la Regione meridionale e francofona del Belgio. Molte, le proposte e i progetti per i prossimi mesi, presentati a giornalisti e operatori durante una serata a Milano, da Silvia Lenzi e Romano Simonelli, rispettivamente italian market manager e trade development account per l’Ufficio Belga per il Turismo Vallonia.

Il nuovo sito, VisitWallonia.Be, presenta una serie di nuove proposte e itinerari tematici (Vallonia in bici, percorsi tra i siti Unesco oppure itinerari enogastronomici) e di approfondimento della destinazione, ed è frutto del lavoro, soprattutto di comunicazione, che l’ente non ha smesso di portate avanti nemmeno durante la pandemia.

«Anche durante il lockdown, non ci siamo mai fermati – ha spiegato Silvia Lenzi – abbiamo sempre cercato di mantenere aperto un canale di comunicazione sia con il pubblico che con il trade, attraverso per esempio una serie di dirette Facebook che hanno riscosso grande successo, ma anche lanciando la campagna di comunicazione “scopri la Vallonia” nelle stazioni metro di Milano».

E adesso che sono ripresi gli eventi in presenza, l’ente è pronto a rilanciare ancora di più il messaggio che invita a scoprire la Vallonia, con i suoi castelli, borghi, natura ed enogastronomia. Oltre al sito, previsti infatti i Visit Wallonia Tourism Days, che dal 7 al 9 ottobre accompagneranno alcuni tour operator e operatori specializzati, alla scoperta della regione.

Quanto alle fiere, è prevista la presenza al Ttg di Rimini, a Padova per il Wte (l’evento dedicato ai siti Patrimonio Unesco), ma anche diversi incontri al Salone del Camper, per promuovere la nuova brochure dedicata proprio agli itinerari pensati per camperisti, segmento in forse crescita, soprattutto tra gli italiani che visitano la Vallonia.

Continua anche la formazione per il trade. Previsti, anche su richiesta, incontri di formazione one-to-one, dedicati ad agenti di viaggio: «Sappiamo benissimo che, dopo un anno e mezzo di pandemia, le persone cercano un rapporto diverso, più personale, anche nel business – dice Romano Simonelli – ed è per questo che abbiamo deciso di lanciare questi incontri di formazione dedicati, dove l’agente di viaggi o il tour operator, può sentirsi libero di fare domande mirate, e di chiedere informazioni su misura per la sua specifica necessità».

Molti, infatti, i t.o. sempre più interessati alla destinazione Vallonia, soprattutto per quanto riguarda i viaggi in bus dall’Italia.

Alcuni, come ad esempio Dimensione Europa, hanno anche deciso di proporre pacchetti per gruppi, con prodotto “Solo Vallonia“.