Il report su ambiente, società e governance di Norwegian Cruise Line

Norwegian Cruise Line Holdings pubblica il Report 2021 su ambiente, società e governance (Esg) e l’indice del Sustainability Accounting Standards Board nell’ambito del programma globale di sostenibilità dell’azienda Sail & Sustain.

«Siamo più che mai concentrati nel nostro impegno volto a generare un impatto positivo sulla società e sull’ambiente attraverso il programma di sostenibilità globale Sail & Sustain – ha affermato Frank Del Rio, president e ceo di Norwegian Cruise Line Holdings – Il successo della nostra attività e la nostra capacità di fornire valore a lungo termine ai nostri stakeholder è legato alla salute del nostro pianeta, del nostro staff e delle comunità che visitiamo in tutto il mondo. Il Report Esg 2021 mette in evidenza i nostri progressi e gli impegni sulle nostre maggiori priorità, fornendo la doverosa trasparenza ai nostri principali stakeholder. Non abbiamo intenzione di fermarci qui e continueremo a costruire sulla base dei nostri risultati fino ad oggi, mentre tracciamo collettivamente un percorso verso un futuro più sostenibile».

L’Esg Report 2021 evidenzia i principali progressi rispetto all’ultimo rapporto pubblicato e le iniziative in corso nei cinque pilastri del programma Sail & Sustain, tra cui:

Ridurre l’impatto ambientale

L’impegno a perseguire l’azzeramento delle emissioni di gas serra entro il 2050 attraverso le operazioni e la filiera dell’azienda

entro il 2050 attraverso le operazioni e la filiera dell’azienda Nel 2022 è entrata a far parte del Methanol Institute, associazione commerciale per l’industria del metanolo che rappresenta i maggiori produttori, distributori e fornitori di tecnologia di metanolo del mondo, per collaborare, condividere e adattare soluzioni per il futuro, con l’obiettivo di testarne l’uso entro il 2025

che rappresenta i maggiori produttori, distributori e fornitori di tecnologia di metanolo del mondo, per collaborare, condividere e adattare soluzioni per il futuro, con l’obiettivo di testarne l’uso entro il 2025 Si impegna a compensare l’equivalente di tre milioni di tonnellate metriche di diossido di carbonio in un periodo di tre anni dal 2021 al 2023

l’equivalente di tre milioni di tonnellate metriche di in un periodo di tre anni dal 2021 al 2023 Obiettivo di equipaggiare circa il 70% della propria flotta con capacità di alimentazione da terra entro il 2025

entro il 2025 Accoglienza degli ospiti nel nuovo terminal all’avanguardia di PortMiami , il primo Leed Gold New Construction V4.0 per navi da crociera al mondo

all’avanguardia di , il primo Leed Gold New Construction V4.0 per navi da crociera al mondo Attenzione alla gestione dell’acqua , autoproducendo circa l’80% dell’acqua utilizzata a bordo nel 2021, puntando a una riduzione del 4% dell’acqua stoccata entro il 2025, rispetto al 2019

, autoproducendo circa l’80% dell’acqua utilizzata a bordo nel 2021, puntando a una riduzione del 4% dell’acqua stoccata entro il 2025, rispetto al 2019 Aggiornamento del Codice di Condotta dei Fornitori nel 2022 e introduzione di una Dichiarazione di Missione per l’approvvigionamento responsabile

Navigare in sicurezza

Rafforzato l’impegno esistente per la salute e la sicurezza in risposta al Covid-19 con il programma globale SailSafe

Istituito il SailSafe Global Health and Wellness Council, il consiglio di esperti in materia di salute pubblica dell’azienda

Valorizzare le persone

Rafforzamento dell’impegno a mantenere la cultura della diversità , dell’ equità e dell’ inclusione sul posto di lavoro della società, con la firma di Frank Del Rio

, dell’ e dell’ sul posto di lavoro della società, con la firma di Frank Del Rio Nuovo gruppo di risorse per i membri del team, Embrace , che si concentra sulla diversità nella leadership per i manager e i livelli superiori.

, che si concentra sulla diversità nella leadership per i manager e i livelli superiori. Programma di diversificazione dei fornitori : circa il 39% delle spese per la catena di fornitura degli Stati Uniti nel 2021 è stata effettuata con piccole imprese o con imprese con qualifiche di minoranza, veterane o economicamente svantaggiate

: circa il 39% delle spese per la catena di fornitura degli Stati Uniti nel 2021 è stata effettuata con piccole imprese o con imprese con qualifiche di minoranza, veterane o economicamente svantaggiate Nominata da Forbes nella lista dei migliori datori di lavoro del mondo nel 2021

del mondo nel 2021 Sostegno ai dipendenti attraverso i programmi di rimborso dei prestiti studenteschi e delle tasse universitarie dell’azienda, pagando oltre 375,000 dollari nel 2021

Rafforzare le nostre comunità

Istituita una giornata di volontariato pagata per tutti i membri shoreside del team statunitense all’inizio del 2021 per supportare gli sforzi di coinvolgimento della comunità

pagata per tutti i membri shoreside del team statunitense all’inizio del 2021 per supportare gli sforzi di coinvolgimento della comunità Erogati circa 12 milioni di dollari in contanti, crociere e donazioni nel 2021 per cause importanti

in contanti, crociere e donazioni nel 2021 per cause importanti Lanciate iniziative filantropiche compresa la campagna Giving Joy di Norwegian Cruise Line che ha premiato gli insegnanti diligenti

Attivato il Fondo di soccorso dell’equipaggio dell’azienda e fornito un supporto di comunicazione e di logistica continuo e consulenza ai membri dell’equipaggio ucraini e di altri paesi colpiti dal conflitto tra Russia e Ucraina nel 2022; promessi altri 100,000 dollari al Fondo di Soccorso per la crisi ucraina di Save the Children

Operare con integrità e responsabilità