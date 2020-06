Il Regno Unito vuole vietare il bagaglio a mano a bordo

Il dipartimento dei Trasporti del Regno Unito, tramite la divulgazione di un documento ufficiale, ha annunciato che i passeggeri delle compagnie aeree non potranno trasportare a bordo il classico bagaglio a mano, ribadendo l’utilizzo delle mascherine in ogni momento, e scatenando subito la reazione di Ryanair – tra l’altro la low cost ha già avviato un’azione legale contro il governo Uk per l’obbligo di quarantena – che considera tale misura “senza senso”.

La compagnia aerea irlandese sostiene, infatti, che il bagaglio a mano essendo gestito dal solo passeggero non andrebbe a incidere su alcun contatto fisico con altre persone. Al contrario di quanto accade con le valigie di stiva, con il vettore a basso costo che incoraggia una momentanea riduzione dei trolley registrati per fronteggiare al meglio la pandemia ancora in corso.