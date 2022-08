Il Regno Unito introduce il visto elettronico dal 2024

Il Regno Unito si appresta a varare il visto elettronico per i viaggiatori in entrata: la nuova misura denominata Eta (Electronic Travel Authorization) varrà anche per i Paesi Europei (Italia inclusa) e dovrebbe entrare in funzione a partire dal 2024.

L’Eta avrà un funzionamento simile all’Esta statunitense e all’Etias europeo (quest’ultimo dovrebbe entrare in vigore a novembre 2023, ndr) e avrà un costo di circa 18 sterline inglesi secondo quanto riporta il portale francese L’Echo Touristique.

La prima fase di test del nuovo visto elettronico, però, potrebbe partire già a marzo 2023 e coinvolgerà i cittadini dei Paesi provenienti da Kuwait, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Oman e Bahrain. Dall’ottobre 2021 – in seguito alla Brexit – è già obbligatoria la presentazione del passaporto per tutti i turisti provenienti dall’Unione europea.