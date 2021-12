Il regalo di buone feste di ADVManager: il servizio unico













In Italia ci sono una dozzina di software gestionali specializzati per le agenzie di viaggi (quasi tutti un po’ vecchiotti, alcuni sono nati con noi… quando eravamo giovani, 40 anni fa), ma comunque ci sono e sono anche fatti da gente competente.

In Italia ci sono anche due buone dozzine di studi amministrativi specializzati per le agenzie di viaggi, sicuramente gestiti da consulenti competenti che fanno il possibile, nell’oggettiva difficoltà di rilevare le operazioni svolte quotidianamente e contabilizzarle opportunamente.

E a volte i software gestionali e i commercialisti si mettono insieme per fare un’offerta unica.

Allora cosa c’è di diverso rispetto ad ©ADVManager?

La stessa differenza che c’è fra un turista fai-da-te e un pacchetto turistico.

Il turista fai-da-te prenota un volo qui, un hotel la’, un po’ online e in po’ in agenzia, poi si arrangia con i pasti, le visite, le escursioni e… i problemi del Covid… del vulcano che erutta… del volo di ritorno annullato… e allora telefona in agenzia per chiedere aiuto.

Col pacchetto turistico c’è un unico soggetto professionale che si incarica con cognizione di causa di farti partire e farti tornare, facendo tutto quello che c’è da fare.

L’amministrazione in outsourcing di ©ADVManager è il “pacchetto” che fa tutto quello che c’è da fare per amministrare la tua impresa. E tutto quello che c’è da fare tocca a noi saperlo e farlo al meglio.

Primi e unici per le agenzie di viaggi italiane abbiamo introdotto il modello delle Società di Consulenza Aziendale internazionali. Tutto è nuovo, anzi nuovissimo, ma ci volevano 40 anni di esperienza per farlo.

I risultati sono una elevata qualità del servizio, l’ottimizzazione della gestione complessiva dell’azienda e l’ottimizzazione dei costi, poiché l’agente di viaggi non deve più pagare separatamente il gestionale, il contabile, il commercialista, la fatturazione elettronica, la privacy ecc. e neanche ci sono più i vari costi imprevisti che emergono di giorno in giorno. Il costo è predefinito “chiavi in mano” e senza sorprese. In più ottieni gratuitamente tanti altri servizi necessari, ma di cui di solito cerchi di fare a meno per risparmiare.

E come regalo di Buone Feste in un periodo in cui ancora la pandemia ci blocca abbiamo in serbo per te una proposta per traghettare la tua impresa nel corso del 2022.

