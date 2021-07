Il record di Dubai: l’aeroporto processerà fino a 100 mila tamponi al giorno













Un laboratorio di oltre 1.800 m² per l’elaborazione dei test Pcr Covid-19 è stato aperto all’interno dell’aeroporto internazionale di Dubai (Dxb): un vero e proprio record per uno scalo internazionale in tempi di pandemia.

Frutto di una collaborazione tra Dubai Airports, Dubai Health Authority e Pure Health, la struttura è un centro diagnostico dedicato all’elaborazione 24 ore su 24 dei campioni per test Rt-Pcr raccolti dai passeggeri. Può elaborare fino a 100mila campioni al giorno e fornire risultati affidabili in poche ore. Il laboratorio è collegato a piattaforme di reporting governative che garantiscono una condivisione sicura e semplice delle informazioni tra le autorità sanitarie e di regolamentazione e le compagnie aeree.

L’apertura del laboratorio arriva negli stessi giorni della riapertura del Terminal 1, dopo 15 mesi di sospensione a causa della pandemia di Covid-19, e fa parte degli sforzi del Paese per migliorare i viaggi la sicurezza dei viaggi internazionali, anche in vista del picco di visitatori per le vacanze estive e successivamente per Dubai Expo.