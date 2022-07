Il Qatar vara l’offerta estiva per tutti i target













Ampia programmazione turistica in Qatar anche per la stagione estiva. Qatar Tourism e i partner consigliano diverse attività al coperto che soddisfano ogni tipo di viaggiatore e di budget.

Tra le attività culturali, in evidenza c’è il Katara Cultural Village, concepito come luogo di interazione umana attraverso l’arte e lo scambio culturale. Con diverse gallerie d’arte, laboratori, spazi espositivi e arene per spettacoli, oltre a dei ristoranti immersi in un labirinto di vicoli acciottolati, è uno dei luoghi più popolari di Doha. Alla Qatar National Library è invece possibile scoprire oltre un milione di libri e manufatti antichi, tra cui documenti risalenti al VII secolo d.C.; la bibliteca nazionale è stata progettata da Rem Koolhaas ed è un iconico edificio di grande impatto architettonico completamente aperto e illuminato dalla luce naturale grazie alle grandi facciate ondulate in vetro. C’è poi il Mathaf, Museo Arabo d’Arte Moderna, che comprende 9.000 opere dal 1890 ai giorni nostri e rappresenta la più grande collezione al mondo nel suo genere.

Per i più piccoli, il Qatar ospita il primo parco a tema Angry Birds World del mondo che offre 20 giostre, 70 giochi arcade, 450 metri quadrati di area e sette punti di ristoro. Oppure KidzMondo, parco di edutainment situato all’interno del Centro commerciale “Mall of Qatar”. Attraverso un concetto di gioco di ruolo professionale, i bambini possono sperimentare l’opportunità di lavorare come fossero all’interno di una replica del mondo degli adulti, per lasciarsi ispirare ed immaginare cosa vogliono diventare in futuro. Bounce propone invece di sfidare la gravità su oltre 80 trampolini interconnessi: è un parco giochi che combina elementi delle attività freestyle più emozionanti del mondo in un unico luogo. Tra trampolini a parete, arrampicata su roccia e un avventuroso percorso di sfida. Infine, Adventure Rooms è un’attività ricreativa emozionante, con quattro diverse escape room a tema; adatto a tutte le età, le squadre hanno 60 minuti per trovare una via d’uscita dalle stanze misteriose.

Sul fronte benessere, tra le proposte del Qatar c’è Banana Island Resort by Anantara, che si estende su giardini botanici e sorge su un’isola privata circondata da lagune turchesi. Con 141 camere, suite, ville, una spa, un centro benessere, una piscina per il surf e un centro immersioni, il Banana Island Resort Doha by Anantara è un vivace hotel adatto a chi cerca un rifugio rilassante. O ancora, Zulal Wellness Resort by Chiva-Som, destinazione all’avanguardia in Medio Oriente che fonde la medicina tradizionale araba e islamica a una una filosofia olistica di salute e benessere. Con 280.000 metri quadrati e situata nel nord del Qatar, è la più grande destinazione per il benessere della regione. Il resort è diviso in due parti: lo Zulal Serenity, pensato per gli adulti, e lo Zulal Discovery, pensato per le famiglie. È progettato per offrire ai visitatori un’esperienza sensoriale raffinata e lussuosa.

Grazie alla collaborazione di Qatar Tourism con il mercato italiano, tour operator come Going, Quality Group e Alidays propongono differenti pacchetti di viaggio volo + soggiorno nella destinazione anche per la stagione estiva.