Il Qatar punta sull’Italia con un fam trip per gli operatori













Il Qatar parte dai tour operator per il rilancio sul mercato italiano. Nell’ultimo anno pre-covid l’Italia era il quarto mercato europeo per l’emirato, che aveva accolto 58.656 visitatori e registrato una crescita del 61%. L’intenzione è di tornare al trend del 2019 ed arrivare entro il 2030 ad ospitare 6 milioni di turismo da tutto il mondo, ampliando l’offerta ricettiva con nuovi resort, hotel e appartamenti, con proposte di soggiorno per ogni budget.

Per raggiungere gli obiettivi in Italia, il primo passo del Paese è stato un fam trip per tour operator, organizzato dall’ente del turismo del Qatar e Qatar Airways, in collaborazione con Discover Qatar.

Dal 22 al 27 maggio i cinque tour operator coinvolti, Alidays, Going, Idee per Viaggiare, Porta d’Oriente e Veratour, hanno avuto la possibilità di toccare con mano i tanti prodotti turistici del Qatar, dalle vacanze mare con l’Hilton Salwa Beach Resort & Villas e il Sealine Beach Resort, alle escursioni adrenaliniche in 4×4 nel deserto all’Inland Sea e a Zekreet, fino ai luoghi iconici di Doha dove è custodito il patrimonio culturale del Paese: il Museo Nazionale del Qatar, la Biblioteca Nazionale del Qatar e il Souq Waqif, cuore autentico della capitale. Non sono mancate le novità, come l’innovativo quartiere eco-sostenibile di Mshreib Downtown con il lussuoso Banyan Tree Doha e il Doha Quest, e la città emergente di Lusail, con il nuovissimo Le Méridien Doha e l’esclusivo mall Place Vendome.

La destinazione emiratina offre molto a chi vuole sceglierla per trascorrere un’intera vacanza ma anche a chi decide di trascorre uno stop over di qualche giorno. Al centro delle principali rotte per l’Oriente, l’Africa e l’Oceano Indiano, il Qatar è infatti una meta ideale anche per un break di qualche notte, e per incentivare anche questa tipologia di turismo Qatar Tourism, Qatar Airways e Discover Qatar hanno lanciato uno speciale pacchetto dedicato con un prezzo decisamente attraente che parte da 14 dollari americani per persona a notte.