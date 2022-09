Il Qatar ospita a inVoyage 200 professionisti del Mice

Dal 2 al 5 ottobre il Qatar riunirà il settore Mice a inVoyage e accoglierà i professionisti dei viaggi e degli eventi di tutto il mondo presso il nuovo Rixos Gulf Hotel Doha, il primo resort di lusso sulla spiaggia situato nel cuore di Doha, che sarà inaugurato a breve.

Poco prima del calcio d’inizio della Fifa World Cup Qatar 2022, giungeranno a Doha 200 professionisti Mice provenienti da più di 24 paesi, per l’evento-presentazione di inVoyage sui viaggi incentive ed eventi di lusso. È la prima volta che l’evento viene tenuto in Qatar ed è organizzato in collaborazione con Rixos Gulf Hotel Doha, Qatar Tourism, Discover Qatar e Qatar Airways.

Il nuovo Rixos Gulf Hotel Doha è il risultato della ristrutturazione del Gulf Hotel, edificio storico inaugurato per la prima volta nel 1973 e divenuto uno dei punti di interesse della città. L’attività di Rixos Hotels, in collaborazione con Accor e Katara Hospitality, comprenderà 378 camere e suite e sette ristoranti, coniugando comfort, stile e tecnologia all’avanguardia.

«Siamo entusiasti di poter sostenere questo evento turistico di alto livello che porta sulle nostre coste personalità di spicco del settore da tutto il mondo – ha detto il chief operating officer di Qatar Tourism, Berthold Trenkel – Il settore Mice rappresenta per noi un obiettivo fondamentale, dal momento che il Qatar vanta collegamenti diretti con più di 150 destinazioni dislocate in tutti i continenti grazie a Qatar Airways, la migliore compagnia aerea del mondo; riteniamo che ciò faccia del nostro Paese un hub ideale e accessibile per le imprese. Offriamo centri congressi dedicati, come il Doha Exhibition and Convention Centre e il Qatar National Convention Centre, oltre a una fantastica gamma di hotel, di cui il nuovo Rixos Gulf Hotel Doha è esempio spettacolare».

Il Qatar, collocato a sei ore di volo dall’80% della popolazione mondiale, è un hub in crescita per conferenze, eventi sportivi e aziendali di primo piano. Il Paese intende accogliere più di sei milioni di visitatori all’anno entro il 2030, di cui circa il 20% sarà costituito da visitatori collegati ad attività Mice, motivati da nuovi sviluppi turistici e alberghieri sbalorditivi, dal clima caldo e dalla cultura ospitale, oltre che da una serie di incentivi di viaggio – ad esempio, i cittadini di oltre 95 Paesi hanno diritto all’ingresso senza visto.