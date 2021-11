Il Qatar lancia la campagna “Experience a World Beyond”













Qatar Tourism ha lanciato una nuova campagna internazionale multimediale, portando avanti gli obiettivi turistici del Paese e cementando la sua ambizione di accogliere più di sei milioni di visitatori all’anno entro il 2030. La campagna presenta nove personaggi accattivanti disegnati per presentare la destinazione ai viaggiatori e viene trasmessa tramite YouTube su 17 mercati internazionali fondamentali.

Con lo slogan Experience a World Beyond, la campagna multimediale sbarca inizialmente in televisione accompagnata dalla voce della stella del canto indonesiana Raisa.

La campagna globale è ispirata dalla consapevolezza che, oggi più che mai, i viaggiatori internazionali vogliono vivere esperienze autentiche che arricchiscano la loro vita, piuttosto che posare per la perfetta foto per Instagram.

L’ospitalità e la sicurezza dei viaggiatori sono altri temi chiave della campagna, dato che il Qatar è stato nominato il Paese più sicuro del mondo secondo il Safety Index 2020 di Numbeo.

Un nuovo sito web lanciato da Qatar Tourism, http://www.visitqatar.qa/, è ora disponibile in cinque lingue e supportato da una nuova app per viaggiatori. La nuova strategia turistica del Qatar mette il visitatore al centro di tutti i nuovi programmi e iniziative, e farà leva sulla varietà di esperienze da vivere nella penisola capitalizzando, al contempo, l’ondata di nuovi hotel, parchi a tema, negozi e grandi progetti per il tempo libero che hanno aperto di recente o che sono pronti ad aprire in vista della Coppa del Mondo Fifa Qatar 2022.

Per favorire la conoscenza e lo sviluppo degli agenti di viaggi, anche la piattaforma di formazione Tawash è stata rinnovata con un design dell’interfaccia, contenuti e moduli di formazione completamente nuovi.

Il chief operating officer di Qatar Tourism, Berthold Trenkel, ha dichiarato: «Nel lavorare per realizzare la missione del Qatar di diventare una destinazione turistica di livello mondiale, il nostro team per i mercati internazionali sarà la forza trainante per coinvolgere il settore delle agenzie di viaggio delle regioni chiave. Il nostro obiettivo è quello di promuovere la nuova proposta di valore del Qatar ai tour operator, alle agenzie di viaggi e ai consumatori. Accogliamo i viaggiatori internazionali nel Paese affinché possano sperimentare il suo ricco patrimonio culturale, gli hotel e i resort unici, le incredibili attività all’aperto, le spiagge e la scena culinaria multiculturale. In Qatar, i visitatori potranno veramente vivere un’esperienza che va oltre».