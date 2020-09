Il Principato di Monaco prepara la nuova campagna Mice

“Adesso è tempo di adattarsi a una nuova normalità, l’adattamento è la chiave del successo”. È il pensiero del Monaco Convention Bureau, guidato dal 2019 da Christine Barrabino, con il Principato, consapevole della necessità imperativa di fornire rapidamente soluzioni, inventare nuovi metodi e offrire reali opportunità ai propri clienti, che vuole posizionarsi come una destinazione innovativa, accessibile e sicura nel Mice, uno tra i settori più colpiti della crisi che il mondo sta attraversando.

Organizzatori e centri congressi devono ora ripensare a come adattarsi a nuova normalità, ripensare agli eventi del futuro è ora fondamentale per il successo del settore Mice, per continuare a effettuare viaggi di lavoro offrendo tutte le misure di sicurezza che i business traveller hanno il diritto di aspettarsi. Questo necessario cambiamento implica creatività e innovazione, e dovrà concentrarsi sul capitale intellettuale, sull’ottimizzazione dei trasporti e degli spazi, e sul maggiore utilizzo delle tecnologie digitali.

La nuova campagna Mice del Principato di Monaco con le misure strategiche degli eventi sarà pronta per fine anno, ma un’anticipazione è già disponibile qui. La Direzione del Turismo e dei Congressi ci porta a esplorare il Grimaldi Forum, centro congressi futuristico e all’avanguardia, sede anche di numerosi festival ed eventi culturali. Costruito di fronte al mare, offre circa 35mila mq di superficie ingegnosamente modulabili con tre auditorium da 400 a 1.800 posti, 10mila mq di spazio espositivo, 22 sale riunioni e 2 spazi ristorazione che offrono una gamma di soluzioni molto ampia. Sono tre i concetti chiavi della prossima stagione di eventi Mice: adattamento, gestione degli spazi, garanzia di sicurezza per tutti.