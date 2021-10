Il Principato di Monaco lancia la piattaforma B2B per il trade













Una nuova piattaforma web a uso, consumo e formazione del trade e degli operatori Mice è stata lanciata dall’Ufficio del Turismo e dei Congressi del Principato di Monaco per un supporto informativo e formativo per i professionisti del turismo, ma anche per la stampa di settore in cerca di novità e nuove ispirazioni.

Il sito traveltrade.visitmonaco.com contiene una varietà di contenuti per scoprire sia i punti di riferimento iconici sia gli angoli meno noti e le gemme nascoste, attraverso una presentazione della destinazione che include dossier tematici, infografiche su Monaco, comunicati stampa e campagne di marketing, e molto altro ancora.

Al momento disponibile in inglese, il sito mira a promuovere il Principato come destinazione vivace e accogliente, dinamica e moderna ma pur sempre fedele agli elementi del suo Dna, che la rendono iconica, regale e dal fascino intramontabile. Nel nuovo portale B2B sono state allestite 5 sezioni: la prima dedicata agli eventi, ovvero il ‘Cosa succede a Monaco’ in qualsiasi periodo dell’anno con un calendario di appuntamenti di grande richiamo come, ad esempio, il Monte-Carlo Rally dal 17 al 22 gennaio 2022. Questa sezione presenta un collegamento ai social con le ultime notizie del settore leisure e MICE, così come gli ultimi aggiornamenti sulle misure sanitarie in vigore.

Nella seconda sezione, Discover Monaco, sono state caricate guide, mappe e info per chi sta pianificando un soggiorno nel Principato. Presenta anche consigli per un soggiorno green alla scoperta delle aree verdi, come il tour a piedi per conoscere gli alberi secolari della destinazione, da sempre impegnata contro la deforestazione.

La terza sezione, Toolbox, è per i professionisti del turismo con gli ultimi video e comunicati stampa. Mentre nella quarta sezione sono state caricate tutte le Campagne di marketing: da quelle rivolte ai segmenti MICE a quelle per il Leisure in tutto il mondo, come la più recente Monaco For You At Last! con cui la destinazione ha dato il bentornato ai visitatori, mettendo in risalto i 10 temi chiave che costituiscono la diversità della sua offerta: benessere, gastronomia, cultura, famiglia, romanticismo, sport, turismo responsabile, giochi e casinò, weekend e shopping.

Infine la 5° sezione, quella dei Webinar B2B: per approfondire le proprie conoscenze sul Principato di Monaco. Grazie a questo strumento integrato, saranno organizzate sessioni dal vivo che permetteranno ai professionisti del turismo di interagire con diversi esperti, riunire partner e fornitori e ottenere informazioni preziose sulla destinazione.