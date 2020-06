Il Portogallo riceve dal Wttc il marchio Safe Travels

Il Portogallo è il primo paese europeo a ricevere il marchio Safe Travels dal World Travel & Tourism Council.

Questo marchio mira a riconoscere le destinazioni che rispettano i protocolli di salute e igiene in linea con i protocolli di viaggio sicuri da parte del Wttc, aiutando soprattutto a incoraggiare la fiducia dei consumatori, in modo che si sentano sicuri quando, non appena verranno revocate le restrizioni, potranno viaggiare.

Per il segretario di Stato per il Turismo, Rita Marques: «il Portogallo è stato un pioniere nel lancio del marchio Clean&Safe. Questo marchio Wttc premia lo sforzo che è stato fatto da parte di tutti. La migliore destinazione del mondo è anche intesa come la più sicura del mondo».

Il Wttc ha anche pubblicato linee guida per altri settori, tra cui la ristorazione, il commercio di strada, l’aviazione, gli aeroporti, i centri congressi, i meeting e gli eventi.