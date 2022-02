Il porto di Fiumicino sarà targato Royal Caribbean













Crociere e grandi yacht anche a Fiumicino. Il Gruppo Royal Caribbean ha acquisito la concessione del Porto Turistico di Fiumicino-Isola Sacra – al prezzo di 11.450.000 euro – tramite la società controllata al 100% “Fiumicino Waterfront S.r.l.”.

L’operazione di Royal Caribbean, che porterebbe un investimento di 350 milioni di euro, è il risultato dell’asta avvenuta in seguito alla procedura concorsuale della società in liquidazione «Iniziative Portuali».

L’azienda ha un duplice obiettivo: introdurre un accosto crocieristico di nuova generazione per una singola nave (che significa avere un approdo più vicino a Roma per le crociere nel Mediterraneo) e la rimodulazione da nautica da diporto a porto in grado di accogliere yacht di grandi dimensioni.

“Royal Caribbean Group ha rilevato il progetto originale del Porto turistico, che versa da molto tempo in uno stato di sostanziale blocco e in una condizione di elevato e crescente degrado, con l’intenzione di riformularlo con un duplice obiettivo: l’introduzione di una funzione di accosto crocieristico di nuova generazione (per una singola nave), rispondente agli standard più elevati di accoglienza dei propri ospiti, e la rimodulazione della prevalente componente diportistica verso il target degli yacht di grandi dimensioni, coerentemente con l’attuale decisa evoluzione di questo segmento del mercato – spiega Fiumicino Waterfront in una nota – Il tutto in una concezione innovativa e sostenibile che mira a sfruttare il rapporto sinergico e complementare delle due funzioni in un contesto di elevata qualità ambientale, architettonica e paesaggistica”.

L’acquisizione arriva dopo uno studio di fattibilità che ha “esaminato tutti i necessari profili e che ha permesso di consolidare la visione del Gruppo, anche in un’ottica di lungo termine, sulle potenzialità del luogo. Lo studio è stato oggetto di una Conferenza di servizi preliminare e della verifica preliminare del ministero dell’Ambiente, il cui esito ha contribuito a determinare la decisione da parte di Royal Caribbean Group di programmare un investimento pluriennale del valore complessivo di oltre 350 milioni di euro”, prosegue la nota.

Il Gruppo Royal Caribbean svilupperà nei prossimi mesi il progetto definitivo tenendo conto “anche delle sensibilità espresse dalle amministrazioni e dalle comunità locali, la presentazione della variante di progetto alla Conferenza di servizi definitiva e la presentazione dell’istanza per la “Valutazione di Impatto Ambientale” nazionale. Fin da subito partiranno lavori di messa in sicurezza dell’area e di manutenzione straordinaria del Vecchio Faro”, conclude Fiumicino Waterfront.

Il progetto di uno scalo turistico a Fiumicino risale al 2010: la Regione Lazio rilasciò una concessione per un marina con 1.500 posti barca da diporto a Isola Sacra. I lavori si erano bloccati nel 2013 a seguito di vicende giudiziarie che avevano coinvolto gli imprenditori del progetto. Da allora l’area del vecchio faro è stata abbandonata.

Il Gruppo Royal Caribbean prosegue i suoi investimenti in Italia, dopo l’annuncio della costruzione di un nuovo terminal crociere a Ravenna.