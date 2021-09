Il Perù si rilancia e annuncia un evento virtuale con il tarde italiano













Il Perù della ripartenza post Covid sarà il tema dell’evento trade virtuale organizzato da PromPerú e dal nome Awaken to Perù, dal 21 al 22 settembre 2021 per andare alla scoperta degli ultimi aggiornamenti sul Paese.

L’evento punterà i riflettori su alcuni luoghi che stanno in particolar modo rispettando e attuando tutte le normative di sicurezza necessarie per accogliere i viaggiatori in maniera sicura e sulle esperienze alternative, con l’obiettivo di rendere ancor più diversificato un viaggio in questo Paese, di incrementare il prodotto Perù a disposizione del trade italiano e aumentarne le potenzialità.

L’evento si aprirà con la presentazione dell’esclusivo catalogo digitale che permetterà di accedere a nuovi contenuti, indicazioni aggiornate sulla riapertura della destinazione e informazioni sui protocolli di biosicurezza implementati dai principali luoghi di attrazione. Inoltre ogni partner, attraverso video inediti, presenterà una nuova proposta turistica post pandemia che sarà inclusa all’interno del catalogo che verrà in seguito condiviso con tutti i partecipanti. Nel pomeriggio e il mattino successivo, i partecipanti avranno la possibilità di incontrare direttamente le persone che stanno dietro queste nuove esperienze e proposte turistiche tramite incontri virtuali B2B.

Ci sarà spazio anche per la rinomata gastronomia peruviana: i tour operator iscritti agli incontri potranno partecipare a una degustazione di cacao e pisco o a uno show cooking virtuale. Gli iscritti riceveranno un box con i prodotti peruviani per partecipare alla degustazione virtuale direttamente da casa.

La partecipazione è gratuita e i posti limitati. È possibile iscriversi tramite questo link.