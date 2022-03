Il Pass Interrail festeggia i primi 50 anni di storia













Festa di compleanno per l’iconico Pass Interrail che compie 50 anni.Infatti i primi pass vennero venduti nel marzo 1972 dando inizio a una vera rivoluzione nel settore dei viaggi. Da allora sono il simbolo di un’Europa interconnessa e senza confini. Fare l’Interrail è diventato rapidamente sinonimo di un’esperienza di viaggio unica.

Quando venne lanciato, il Pass Interrail consentiva ai giovani viaggiatori fino ai 21 anni di esplorare 21 paesi in treno con un solo biglietto ferroviario ed era pensato come un’offerta speciale per celebrare il 50° anniversario dell’UIC, l’associazione mondiale che raccoglie tutti gli operatori del settore ferroviario. L’obiettivo principale del Pass consisteva nel rimuovere le barriere all’esplorazione flessibile di tutta Europa.

Dopo il successo del primo anno, il Pass Interrail è diventato un’offerta permanente, che ha poi permesso a oltre 10 milioni di persone di viaggiare in treno in tutta Europa. Nel corso del suo mezzo secolo di storia, il Pass si è evoluto continuamente, anticipando le esigenze delle nuove generazioni di viaggiatori.

Dal 1998 il Pass è stato reso disponibile per i viaggiatori di tutte le età e prevede offerte interessanti ancheper famiglie e senior traveller. Ed oggi il Pass consente di viaggiare in ben 33 Paesi e include compagnie ferroviarie nazionali e private. Attualmente, è accettato da oltre 40 compagnie ferroviarie e di traghetti.

Per Carlo Boselli, direttore generale di Eurail: «Nei suoi 50 anni di storia, il Pass Interrail non ha mai perso la sua importanza. Ogni anno, centinaia di migliaia di viaggiatori utilizzano i nostri pass. Sosteniamo l’impatto positivo che viaggiare può avere nel mondo e il modo in cui un Pass Interrail permette di esplorare l’Europa in una modalità più sostenibile. Sfidiamo i nostri clienti a visitare le destinazioni meno note, scoprendo così le gemme nascoste del nostro continente».

Emblema anche dell’unità europea, il Pass Interrail continua a fungere da ponte per lo scambio culturale, ed in occasione del 50° anniversario di Interrail è stato lanciato a marzo una speciale promozione valida tutto il mese. Altre iniziative sono previste nel corso dell’anno per questa importante ricorrenza: i Pass Interrail sono in vendita con uno sconto del 10% fino al 31 marzo.

E grazie alla versione digitale, i viaggiatori possono attivare il proprio Pass Interrail e modificare i propri piani di viaggio in qualsiasi momento entro 11 mesi dall’acquisto. Pagando poi un piccolo supplemento, i fruitori possono anche usufruire dell’opzione ‘Plus’ che garantisce la possibilità di cambiare il biglietto e ottenere un rimborso del 100%*. Questa opzione per i Pass digitali può essere selezionata in fase di pagamento.

Inoltre, dal 1° marzo 2022, il logo e il look di Eurail B.V. hanno design e colori completamente nuovi. Una rivisitazione che vuole rendere omaggio alla tradizione del brand, sempre proiettata comunque verso il futuro dei viaggi in treno.