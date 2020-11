Il Nordic workshop 2020 è virtuale: focus sul turismo sostenibile

Viaggi slow, turismo sostenibile, ampia scelta di attività outdoor. Questi i temi che saranno affrontati durante il Nordic Workshop, il consueto appuntamento per far incontrare il travel trade italiano con l’offerta turistica dei quattro Paesi Nordici: Danimarca, Finlandia, Islanda e Norvegia. L’evento, per la prima volta in versione digital, si svolgerà nelle giornate del 18 e 19 novembre.

L’edizione 2020 si annuncia già di successo: 114 buyer italiani incontreranno 92 seller di tutti e quattro i paesi. L’alto numero di buyers rispecchia la voglia dell’Italia, sempre più sensibile ai temi della salvaguardia del territorio, a proporre queste destinazioni. L’ampia offerta delle aziende nordiche sarà presente in rappresentanza di tutte le categorie di servizi: dalle catene alberghiere ai fornitori di escursioni ed esperienze, dalle compagnie di traghetti a quelle aeree e poi ancora i Dmc e uffici del turismo locali.

Gli enti del turismo promuoveranno i quattro paesi, che hanno in comune scenari naturali a distanziamento garantito, standard di sicurezza altissimi e filosofia di accoglienza 100% green; perfetti per una vacanza serena post Covid.

Il Nordic Workshop è rivolto esclusivamente agli operatori di settore ed è organizzato con la collaborazione di Promote Iceland, VisitDenmark, Visit Finland e Visit Norway.