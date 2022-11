Il network Via Con Noi entra in Bluvacanze

Doppio salto carpiato per Via Con Noi, il network di affiliazione guidato da Giuseppe Ambrosino, che in pochi mesi è passato dal controllo sotto Robintur Travel Group all’integrazione con il Gruppo Bluvacanze. Le due realtà hanno siglato un’intesa che porterà la rete campana (che conta 112 punti vendita) ad integrarsi con il polo distributivo appartenente al Gruppo Msc.

Bluvacanze ora può superare quota 1.000 agenzie – prima dell’operazione contava circa 320 adv associate con i marchi Bluvacanze e Vivere & Viaggiare; più di 580 agenzie affiliate al polo distributivo Blunet – e si rilancia come terzo polo della distribuzione in Italia dopo Welcome Travel Group (controllata da Alpitour e Costa) e Gattinoni Travel.

Lo scorso settembre proprio il Gruppo Gattinoni ha annunciato, infatti, la cessione del 70% del capitale sociale della società Via Con Noi ai soci fondatori della rete con sede a Napoli. Gattinoni aveva ereditato le quote del network lo scorso giugno in seguito all’acquisizione di Robintur Travel Network che aveva un’importante partecipazione in Via Con Noi.

Dopo questa doppia operazione i soci fondatori di Via Con Noi – che ora posseggono il 100% della proprietà del network – rilanciano il proprio progetto con un partner di peso internazionale come Bluvacanze, al 100% di proprietà del Gruppo Msc.

La joint venture – secondo quanto riporta la nota stampa di Bluvacanze – garantirà l’identità del network, “dando continuità alle attività del management di Via Con Noi, supportandolo per gli ambiziosi programmi di sviluppo in essere, e contemporaneamente gli apporterà prodotto, tecnologia e competenze internazionali, grazie al contributo di Bluvacanze”.

«Viviamo questo momento come una nuova sfida professionale e personale – dichiara Giuseppe Ambrosino, amministratore delegato di Via Con Noi – e siamo certi che sapremmo rappresentare un valore aggiunto per Bluvacanze. I nostri 112 affiliati troveranno ulteriori stimoli e motivazioni per lavorare ancora meglio all’interno della straordinaria, storica realtà di Via con Noi».

Per Domenico Pellegrino, ceo del Gruppo Bluvacanze, «Vivere&Viaggiare con Bluvacanze è la più grande agenzia di viaggi d’Italia, un’unica realtà di esperienze di vacanza con 300 punti vendita aperti al pubblico sul territorio nazionale. Raggiungiamo, oggi, inoltre, circa 600 negozi affiliati del polo distributivo Blunet, con partner strategici radicati nel Nord Ovest, Nel Nord Est e al Centro-Sud».

Il gruppo avrà a Napoli un’importante base operativa per il meridione d’Italia ed in tale ottica ha concluso un accordo per l’apertura di nuovi uffici nel gennaio 2023, proprio a due passi dalla sede di Msc Crociere.