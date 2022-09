Il modello self hub di Milano Bergamo: video intervista a Giacomo Cattaneo

Sono già oltre 300 i passeggeri di Milano Bergamo che utilizzano il nuovo servizio di self hub, per tagliare i tempi e le procedure che complicano la vita a chi fa coincidenza con un volo diverso da quello col quale è atterrato. Il direttore commerciale aviation dell’aeroporto bergamasco, Giacomo Cattaneo, spiega in quest’intervista come funziona il servizio e che prospettive ha in futuro.