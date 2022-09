Il Mitur sblocca 39,3 milioni

per agenzie e tour operator

Soldi al turismo organizzato per le perdite dello scorso anno registrate a causa del Covid. Il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, ha firmato in calcio d’angolo – alla vigilia delle elezioni – una serie di decreti che sbloccano 39,3 milioni per le agenzie di viaggio e tour operator, 2 milioni a sostegno delle guide turistiche e oltre 2 milioni per i Fondo unico del Turismo di parte corrente.

Riguardo agli aiuti al trade, si tratta degli interventi previsti dal dl Sostegni ter finalizzati a “garantire la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori”. Ne beneficeranno adv e t.o. che hanno registrato nel 2021 un calo di fatturato di almeno il 30%, rispetto al 2019.

Risale al medesimo provvedimento il tesoretto da 2 milioni per guide turistiche, accompagnatori e partite Iva: un sostegno riservato, specifica il ministero, a chi non aveva ricevuto in passato altre misure di sostegno.

I 2 milioni del Fondo unico Turismo saranno invece spartiti tra tre distinti interventi: più di 1 milione, fino al 2024, per il progetto “strategia per il rafforzamento della meeting industry italiana, attraverso attività di business intelligence, business development, sostenibilità” elaborato da Convention Bureau Italia e Federcongressi&Eventi; 700mila euro alla Regione Veneto per la realizzazione di “Buy Veneto” e “Caseus”, quest’ultimo mirato a garantire la diffusione e notorietà delle produzioni lattiero-casearie; 170mila per cofinanziare in Sicilia la “Maratona della città di Palermo”, il “Jazz Festival di Castelbuono (Palermo)” e l’evento “Luce e Santità 2022 – Arte, Musica, Food e Tradizione” della città di Avola (Siracusa).

Iniezioni di liquidità a livello locale che si aggiungono agli altri sostegni al turismo di carattere nazionale.

Nei prossimi giorni, tiene a precisare il Mitur, seguiranno altri interventi richiesti dalle Regioni, ora in fase d’istruttoria da parte degli uffici.