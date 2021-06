Il ministero del Turismo recluta anche Antonioli e Garibaldi













Tre donne nella Commissione di supporto all’attività del ministero del Turismo. È la scelta all’insegna delle pari opportunità fatta dal ministro Massimo Garavaglia, che ha così spento sul nascere eventuali polemiche in merito all’ormai sistematica diatriba legata alle discriminazioni di sesso.

Dopo Manuela Di Centa, campionessa olimpica e membro onorario del Cio già nominata a fine aprile consigliere per le materie turistiche di sport e montagna, arriva l’ufficializzazione di Magda Antonioli (non certo nuova nelle stanze del Palazzo) nel ruolo di responsabile dell’Osservatorio nazionale del turismo e di Roberta Garibaldi, presidente dell’Associazione Italiana Turismo Enogastronomico, come consigliere per l’enogastronomia.

In occasione della sua designazione, Di Centa aveva già dichiarato che «l’impegno più pressante, nel ruolo che occupo al ministero, sarà quello di rilanciare il turismo outdoor ancora molto poco diffuso nel nostro Paese».

Magda Antonioli, apprezzata docente all’Università Bocconi di Milano presso la facoltà di Scienze Sociali e direttore del Master in Economia del turismo, è stata per diverso tempo vice presidente e consigliere dell’Agenzia Enit. Roberta Garibaldi è, invece, tra gli esperti di enogastronomia più apprezzati in Italia e nel mondo. In una recente intervista a Il Sole 24 Ore, ha dichiarato che la fine della pandemia favorirà turistimo legato al food&wine che ben si coniuga con l’esigenza di vacanze esperenziali e all’aria aperta.

Ora le tre componenti della Commissione di supporto, fortemente volute dal ministro Garavaglia, dovranno approntare e condividere un piano di rilancio dell’incoming italiano.