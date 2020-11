Il Mibact firma il decreto: 380 milioni ad agenzie e t.o.

Degli ultimi 400 milioni stanziati ad hoc per gli operatori del turismo, alle agenzie di viaggi e ai tour operator ne andranno 380, con le guide e gli accompagnatori che, invece, ne prenderanno 20. Lo ha stabilito il decreto di riparto firmato dal Mibact a seguito del dl Ristori, «per sostenere uno dei settori più fortemente colpito dalla crisi», ha dichiarato il ministro Dario Franceschini.

I 380 milioni di euro, quindi, andranno ad aggiungersi – in realtà le associazioni di categoria non escludono di chiedere ulteriori risorse per il 2021 – ai 245 stanziati con il decreto Rilancio, che dovrebbero essere i primi erogati a favore di agenzie e tour operator entro e non oltre il 15 novembre. Riguardo questa prima tranche, secondo le ultime indiscrezioni raccolte, ai presentanti istanza dovrebbe arrivare il 30% di quanto richiesto, e non il totale effettivo.

Il nuovo decreto del Mibact – si legge nella nota – è stato trasmesso agli organi di controllo e sarà disponibile sul sito web del ministero ad avvenuta registrazione.