Il messaggio delle Bahamas ai visitatori di tutto il mondo

Chiuse al turismo come tutto il mondo e in attesa di ripartire, le Bahamas lanciano il loro messaggio d’amore ai viaggiatori di tutto il mondo con il video “From The Bahamas With Love”.

Intanto alcune imprese locali hanno riconvertito le loro attività durante l’emergenza Covid-19. La John Watling’s Distillery Ltd di Nassau per esempio oggi sta producendo disinfettante per le mani per la popolazione delle Bahamas, così come stanno facendo altri produttori di liquori del mondo. Un servizio essenziale partito il 13 aprile secondo gli standard dell’Organizzazione mondiale della sanità.

«Siamo fortunati ad avere scorte di alcol etilico per combattere questo virus – ha dichiarato Jose Portuondo, cofondatore della distilleria – E cerchiamo di fare la nostra parte. Come altri del nostro settore, abbiamo cambiato la nostra attività per soddisfare le esigenze della comunità e le emergenze, pur senza smettere di produrre i nostri liquori».

Sull’isola di Andros, famosa per i Blue Hole e per l’Androsia, il tessuto batik, le aziende tessili si sono riconvertite alla realizzazione di maschere protettive destinate a tutto l’arcipelago.

Nonostante l’emergenza, continua la cura degli animali marini dell’Atlantis Paradise Island, il più grande habitat marino all’aperto del mondo con 14 lagune e più di 50.000 animali acquatici che rappresentano oltre 250 specie marine.