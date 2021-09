Il Meliá Milano torna ad accogliere gli ospiti in versione urban green













L’Hotel Meliá Milano rinnova il suo look e torna ad accogliere i clienti con uno stile rinnovato nel design delle aree comuni, dalla hall, del ristorante e del bar. Situato a pochi passi dalla nuova area City Life, la struttura si presenta agli ospiti in una nuova versione urban green.

La hall accoglie i clienti in uno spazio che cambia carattere e diventa luminoso grazie ad alti lucernari che illuminano l’albero di ficus Alii che si proietta verso l’alto, a rappresentare simbolicamente lo spirito di rinascita di Meliá Milano. Dalla lobby lo spazio conduce al Ristorante Mamì, eclettico indirizzo gastronomico milanese dedicato alla tradizione italiana più autentica, coniugata in modo armonico e consapevole con le ricette più contemporanee.

Il menù è stato completamente elaborato affinché ogni piatto segua la stagionalità degli ingredienti e possa raccontare una città, una regione o un luogo speciale. Si passa così dai grandi classici della cucina milanese a proposte d’estrazione napoletana e romana.

Adiacente alla hall la caffetteria Elyxr Meliá si presenta come un grande open space, una nuova formula dalla duplice identità con tavoli sia all’interno che all’esterno e un’offerta che spazia dal caffè del mattino fino all’aperitivo serale.

Rinnovate anche le sale riunioni: duemila metri quadrati di superficie distribuita in 18 spazi versatili offrono una soluzione perfetta per ogni esigenza, dalle cerimonie private ai cocktail e cene di gala, dagli spettacoli alle presentazioni e ai lanci di prodotto.

L’hotel dispone di otto tipologie di camere, diverse per dimensione, posizione e servizi. La Meliá guestroom pensata per i soggiorni brevi del businessman è il primo livello di un’esperienza che diventa extra lusso con la suite presidenziale The Level.