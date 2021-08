Il meglio di ViaggiOff: la top ten degli articoli più letti













Alla ricerca dei borghi, di una vacanza all’aria aperta o sull’acqua a prova di distanziamento, di un paradiso dove trasferirsi a fare remote working ma anche voglia di sognare un po’, pensando a una cena stellata tra gli atolli lontani: c’è forse qualche sorpresa, ma essenzialmente riflette l’anno che abbiamo trascorso, nella classifica degli articoli più letti su ViaggiOff, il giornale online di informazione unconventional e alternativa a cura de L’Agenzia di Viaggi Magazine.

Prima di settembre, che per molti è il vero Capodanno, e dunque tempo di bilanci e resoconti, abbiamo voluto vedere quali sono stati gli articoli più letti, cliccati, cercati sul sito nei primi sette mesi del 2021. Ed ecco quello che i lettori hanno apprezzato di più da gennaio a luglio, la top 10 di ViaggiOff.

1. AAA nomadi digitali cercasi. Giro del mondo con Airbnb

La call è arrivata direttamente da Airbnb; per 12 persone si apriva la possibilità di vivere ovunque nel mondo, ovvero diventare nomadi digitali, da soli o con la propria famiglia. E, in mesi di confinamento e smart working, l’idea è decisamente piaciuta tanto da guadagnarsi il primo posto in classifica.

2. Dolomiti, soft trekking sui sentieri di Colle Santa Lucia

Camminare, respirare l’aria pura in quota, provare un senso di libertà troppo a lungo sospeso, tra i panorami più belli delle nostre montagne: il secondo gradino del podio è stato conquistato dal soft trekking sulle Dolomiti.

3. Maldive, a cena sott’acqua: apre il ristorante H2O di Berton

Sognare in grande: il resort You & Me by Cocoon nell’atollo di Raa ha aperto nei mesi scorsi un ristorante sott’acqua, con la firma di uno chef stellato, Andrea Berton, e ai nostri lettori è piaciuta l’idea di poter cenare come in un acquario di lusso.

4. Maldive, live cooking di Alessandro Borghese nei resort Constance

Appeal confermato anche dalla quarta posizione dello chef “televisivo” Alessandro Borghese, che alle Maldive era volato per una serie di live cooking show nei resort Constance.

5. Olanda, esperimento Covid free: oltre mille persone in discoteca

Era la fine di marzo, l’Italia oscillava tra il rosso e l’arancione, ma altrove si provava a sperimentare se era possibile tornare ad eventi di massa, ovviamente con tutti i protocolli del caso. E l’iniziativa non poteva che suscitare grande curiosità.

6. Apre il Mausoleo di Augusto: la rinascita a Roma dopo 14 anni

Alla ricerca di bellezza per sconfiggere – almeno con la mente e il cuore – la pandemia: tra le tante notizie che affollavano la cronaca della primavera, c’è stata anche questa: dopo anni di lavori il simbolo della Roma Imperiale tornava finalmente a risplendere: il Mausoleo di Augusto, tesoro nel 29 a.c., tornava a essere visitabile, e siete stati in tanti ad amare questa bella notizia.

7. Adotta un piccolo produttore, l’iniziativa de I Borghi più belli d’Italia

I borghi, dicevamo, e tante iniziative virtuose per sostenerli in questo periodo difficile. Gli italiani hanno riscoperto il piacere dei piccoli centri, abbracciando anche progetti come questo in cui “adottare” un piccolo produttore locale.

8. Fenomeno Letyourboat, vacanze a prova di dpcm

Era marzo, si cercavano spiragli per le successive vacanze, e uno dei trend più in crescita in questi mesi è stato proprio quello nautico. Per la rubrica #FuoriRotta abbiamo intervistato Walter Vassallo, fondatore di Letyourboat, piattaforma online che mette in contatto chi possiede una barca e chi fornisce esperienze turistiche con i viaggiatori.

9. Negative Cafe, a Tokyo il locale che accoglie persone tristi

Le Olimpiadi erano ancora lontane, ma il Giappone faceva già parlare di sé, per un luogo decisamente fuori dalle righe, ma come del resto il Paese nipponico già ci ha abituato in passato. Ecco il Negative Cafè, il locale per persone tristi e/o arrabbiate, con tanto di stanze della rabbia e della tristezza, per dare libero sfogo alle proprie emozioni (e chi non ne avrebbe bisogno oggi?)

10. Gli Ulivi della Rinascita, in Umbria l’itinerario oleoturistico tra i borghi

Infine, la nostra top ten si chiude con un tema che ne raccoglie insieme diversi, e tutti molto sentiti in questi mesi: la natura, i borghi, la cultura. Dieci comuni sono stati i testimonial della Rinascita dell’Umbria, dove in occasione della celebrazione primavera e della Giornata internazionale della Poesia, erano stati piantati gli Ulivi della Rinascita. Che sia di buon augurio anche per i prossimi mesi.