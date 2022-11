Il Marocco si rilancia e accoglie 3,6 milioni di turisti

Prosegue il rilancio del Marocco, che intende riposizionarsi tra le migliori destinazioni turistiche internazionali come prima della pandemia di Covid-19.

Alla fine di questi primi otto mesi del 2022, le entrate derivanti dal turismo hanno toccato l’equivalente di 5 miliardi di euro, con un aumento del 155,9% in un anno. Come scritto dall’Ansa, la macchina del turismo si è rimessa in moto con qualche ritardo, dovuto in parte alle restrizioni sanitarie che sono cadute solo dal 30 settembre.

In generale, il numero di viaggiatori in entrata è aumentato in modo progressivo in particolare nel terzo trimestre del 2022, con gli ingressi al +38,8% nel mese di agosto e al +15,6% a luglio. Alla fine del primo semestre si sono raggiunti 3,4 milioni di turisti, con il dato dei pernottamenti in strutture ricettive classificate a 6,2 milioni.

Il ministro del Turismo Fatim-Zahra Ammor punta a raggiungere la cifra ambiziosa di 26 milioni di turisti nel 2030.