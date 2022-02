Il Marocco riapre le frontiere: le regole per l’ingresso













Il Marocco riapre ai viaggiatori internazionali: le autorità marocchine hanno infatti disposto che dal 7 febbraio 2022 sono ripristinati i collegamenti in entrata e in uscita dal Paese (per la Farnesina però, il Paese fa comunque parte dell’elenco “E”, ovvero quei Paesi dove non è consentito viaggiare per turismo; ma il Marocco si può raggiungere per motivi di lavoro o famiglia).

In conformità con le disposizioni fornite dalla Direzione Generale dell’Aviazione Civile Marocchina, quindi, Royal Air Maroc comunica che accetterà i viaggiatori internazionali con destinazione Marocco solo se in possesso di passaporto vaccinale in corso di validità e di un risultato negativo di un test Pcr inferiore a 48 ore (per i viaggiatori di età pari o superiore ai 18 anni). I viaggiatori di età compresa tra 6 e 18 anni (non compiuti), invece, dovranno presentare soltanto il risultato negativo di un test Pcr inferiore a 48H (tempo tra il prelievo e il check-in).

I minori di 6 anni possono entrare in territorio marocchino senza alcuna condizione.

All’arrivo nel Paese, i viaggiatori dovranno sottoporti ad un test antigenico rapido, e/o a dei test Pcr a campione.

In caso di positività al test antigenico rapido all’arrivo in Marocco scattano diverse procedure a seconda dei casi: se la persona è asintomatica dovrà sottoporsi ad un trattamento in auto-isolamento al proprio domicilio o in un hotel, secondo il protocollo nazionale in vigore; in alternativa, se la persona presenta sintomi moderati, sarà presa in carico in una struttura ospedaliera, pubblica o privata, secondo il protocollo nazionale in vigore.

Per i minori tra i 6 e i 18 anni è necessario: test Pcr negativo il cui prelievo deve essere effettuato nelle 48 ore precedenti l’imbarco, da presentare all’imbarco e test antigenico rapido all’arrivo in Marocco.

Le autorità marocchine hanno anche disposto l’obbligo di presentazione di un certificato vaccinale o dell’attestazione di esenzione dalla vaccinazione per circolare in Marocco e per accedere a qualsiasi ufficio pubblico, agli hotel, ai ristoranti, bar, spazi chiusi, negozi, sale sport e hammam.