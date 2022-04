Il Marocco partecipa alla Bit e si promuove nel mercato italiano













In un momento importante di ripartenza dei viaggi e allentamento delle restrizioni anti Covid, l’Ente nazionale per il Turismo del Marocco (Onmt) si presenta a Bit 2022 dal 10 al 12 aprile con uno stand (Pad. 4 – Stand A89 B74) interamente ridisegnato per l’occasione e per raccontare gli importanti progetti pianificati per promuovere la destinazione in un mercato così strategico come quello italiano. Presente, con il suo team, il direttore Italia Aziz Mnii.

Sono molte le novità che il Marocco, Paese tra i più amati dagli italiani per viaggi culturali e di scoperta, porta a Milano, coinvolgendo alcune delle compagnie aeree partner – Royal Air Maroc e Air Arabia – e una decina di stakeholder a supporto dell’offerta.

La presenza dell’Onmt sancisce il punto di ripartenza delle attività di promozione in Italia, con obiettivi ambiziosi per il 2022 per supportare la conquista di nuovi viaggiatori in un mercato strategico e con un forte potenziale come quello italiano. La sfida del Marocco è raggiungere una crescita del 20% entro il 2024, ritornando al numero di viaggiatori pre-pandemia nel 2023 grazie anche al consolidamento dei rapporti commerciali e di collaborazione con i partner italiani.

Il Paese ha riaperto i propri confini lo scorso 7 febbraio con un protocollo sanitario che disciplina arrivi e soggiorni e che indica chiaramente la volontà di una riapertura per una ripresa dell’attività turistica in modo consistente, ma totalmente sicuro e limitando al minimo le restrizioni, seppure con un livello di attenzione sempre molto alto ai possibili cambiamenti della situazione sanitaria. Il Marocco adotta il pass vaccinale e vanta una popolazione vaccinata al 75%, compreso tutto il personale del settore turistico.