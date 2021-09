Il Manifesto per la libertà di viaggiare pedala verso Roma













“Pedalando da Milano a Roma: 760 km per la libertà di viaggiare”. È il nome della spedizione che l’agente di viaggi e tour operator Daniele Tonani, di Focus World Services, socio di Fto – Federazione Turismo Organizzato, ha scelto di intraprendere per consegnare ai ministri del Turismo, Massimo Garavaglia, e della Salute, Roberto Speranza, il Manifesto per la Libertà di Viaggiare. La sua è una vera e propria protesta contro le persistenti chiusure dei viaggi extra Ue/Schengen sancite dal dpcm del 2 marzo scorso.

Dopo la consegna del documento da parte del presidente di Fto, Franco Gattinoni, in Piazza Duomo a Milano alle 15 di lunedì 20 settembre, Daniele Tonani partirà per il lungo viaggio in bici e farà una prima tappa nei pressi di Genova, per poi scendere giù per la costa tirrenica fino a Roma, dove l’arrivo è previsto per lunedì 27, in occasione della Giornata Mondiale del Turismo.

«Siamo ormai fermi da un anno e mezzo. Totalmente fermi – dichiara l’adv – All’inizio poteva andar bene, ma adesso conosciamo molte cose della pandemia, abbiamo i vaccini, i protocolli giusti e queste restrizioni non hanno più senso. Io sono passato da un milione e mezzo di fatturato a 35mila euro, ma non è solo una mortificazione economica. Mi sento in ginocchio anche dal punto di vista psicologico: la mattina ti alzi e ti senti inutile, ne esce sconfitta la tua valenza sociale di imprenditore».

«Come professionista del settore ho bisogno di viaggiare – prosegue Tonani – e ho voglia di viaggiare. Lo faccio anche per sentirmi in viaggio. Ho sposato i punti del Manifesto e mi piace poter mettere a disposizione il mio tempo per tutto il movimento, mi piace fare qualcosa di concreto per spingere la politica ad agire».

La pedalata di Tonani sarà possibile seguirla, chilometro dopo chilometro, al seguente linkhttps://www.facebook.com/Pedalando-da-Milano-a-Roma-760-km-per-manifestare-la-libert%C3%A0-di-viaggiare-106999511734790. Il messaggio che porterà con sé, si legge sulla pagina Facebook di Fto, è quello di voler tornare a viaggiare liberamente.

Nei prossimi giorni per l’Italia con la sua bici, ma presto sulle vette del mondo. Per questo al governo viene chiesto di essere: #Liberidiviaggiare perché vaccinati; #Liberidiviaggiare per l’economia del turismo; Liberidiviaggiare come gli altri cittadini europei; Liberidiviaggiare per crescere; #Liberidiviaggiare perché finalmente è possibile.

Le tappe di Daniele Tonani:

Lun. 20: Milano-Tortona

Mar. 21: Tortona-Levanto

Mer. 22: Levanto-Lerici

Gio. 23: Lerici-Castiglioncello

Ven. 24: Castiglioncello-Marina di Grosseto

Sab. 25: Marina di Grosseto-Lido Tarquinia

Dom. 26: Lido Tarquinia-Ostia

Lun. 27: Ostia-Roma centro