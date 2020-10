Il lusso di The Langham sbarca a Venezia: primo hotel nel 2023

Langham Hospitality Group conferma i rumor che vedevano la realizzazione di un nuovo hotel a Venezia nel 2023: The Langham Venezia, prima proprietà del Gruppo in Italia.

Con la sua facciata sulla laguna di Venezia, l’hotel con 138 camere è ubicato sull’isola di Murano, famosa per la sua secolare tradizione della lavorazione del vetro. The Langham Venezia sarà all’interno dell’ex Casino Mocenigo, che risale agli inizi del 1600. L’edificio storico è un’importante testimonianza dell’architettura veneziana, arricchita da importanti affreschi, con temi classici dedicati alla musica, alla poesia e all’amore.

«Venezia rimane una delle principali destinazioni leisure al mondo e siamo lieti di aver individuato un luogo così eccezionale dove aprire il nostro primo hotel in Italia – afferma Stefan Leser, chief executive officer di Langham Hospitality Group – The Langham Venezia offrirà un’esperienza leisure esclusiva, che fonde gli elementi più raffinati della cultura e del patrimonio veneziano con un servizio unico personalizzato: questi sono i tratti distintivi dell’esperienza The Langham».

Lo studio di architettura e design Matteo Thun & Partners, con sede a Milano è stato incaricato di supervisionare i vasti lavori di ristrutturazione. Il design delle camere e gli spazi pubblici proporrà un comfort moderno e si ispirerà ai dettagli della ricca storia dell’hotel, ai fregi di valore e al panorama mozzafiato che si gode dalla sua splendente facciata sulla laguna di Venezia. Una caratteristica architettonica distintiva del The Langham è il cortile in cui sarà ubicata la piscina di 20 metri e il giardino, oltre agli spazi all’aperto dedicati alla ristorazione.

Quando l’hotel aprirà, gli ospiti potranno provare i due ristoranti e una scuola di cucina, in cui gli ospiti potranno imparare l’arte della raffinata cucina italiana. I bar open air, uno dei quali sarà situato sulla terrazza, faranno da cornice a feste per grandi e piccoli.

L’hotel presenta anche la Chuan Spa del gruppo, che offrirà terapie e trattamenti benessere, fondati sulle antiche filosofie curative della medicina tradizionale cinese (Mtc), un centro fitness completamente attrezzato, un’elegante sala da ballo e sale multifunzionali.

The Langham Venezia è situato sulla riva sud-orientale di Murano, collocazione perfetta per esplorare la Basilica dei Santa Maria e Donato, l’eccezionale Museo del Vetro e le fonderie secolari, che continuano a produrre ancora oggi splendidi pezzi artigianali di altissima qualità realizzati dai maestri vetrai.

«L’apertura di The Langham Venezia – aggiunge Leser – costituisce una pietra miliare per il brand, che sta rafforzando la propria presenza in Europa. Non vediamo l’ora di proporre le straordinarie esperienze ai nostri ospiti del The Langham. Siamo orgogliosi di svolgere un ruolo di primo piano nel promuovere ulteriormente le raffinate tradizioni dell’ospitalità di lusso a Venezia».

Nella strategia di espansione di Langham Hospitality Group si aggiungono 30 nuove aperture del brand che accoglieranno i luxury traveller a Parigi, Berlino, Tokyo, San Francisco, Jakarta, la Gold Coast e Chengdu.