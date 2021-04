Il lusso di Anguilla entra nella rete dei consulenti Virtuoso













Anguilla Tourist Board è entrato a far parte di Virtuoso, la rete globale di agenzie specializzate in viaggi di lusso ed esperienziali che conta circa 20.000 consulenti. Secondo Stacey Liburd, direttore del turismo dell’Ente per il Turismo di Anguilla, fare parte di Virtuoso aprirà nuove opportunità di vendita e marketing per i consulenti di viaggi di lusso della rete e per la loro clientela. Le agenzie Virtuoso di tutto il mondo vendono in media (dato relativo agli Stati Uniti) 25-30 miliardi di dollari all’anno e rappresentano la fetta più importante nei viaggi di lusso. «Le agenzie membri Virtuoso hanno la reputazione di saper fidelizzare i loro clienti e ciò è perfettamente in linea con il nostro approccio personalizzato alla clientela».

L’ingresso punta a consolidare un rapporto diretto con le agenzie di viaggio in Nord e America Latina, Caraibi, Europa, Asia-Pacifico, Africa e Medio Oriente. Il target premium è strategico per Anguilla: l’isola attrae dirigenti d’azienda così come celebrities puntando sulle sue piccole dimensioni e sul suo essere al di fuori dei percorsi più battuti nell’area. Questi i resort di Anguilla partner di Virtuoso: Malliouhana, Auberge Resorts Collection Four Seasons Resort and Residences Anguilla, Cap Juluca, A Belmond Hotel, Anguilla, Quintessence Hotel Anguilla, Resorts & Residences by CuisinArt.