Il lusso della Puglia al Pure Life Experiences di Marrakech

Partecipazione più che positiva per la Regione Puglia e il suo turismo d’alta gamma con gli operatori del settore, al Pure Life Experiences a Marrakech, l’evento che da oltre dieci anni coinvolge i principali travel designer del mondo, le proprietà di maggior prestigio, gli esperti di fama internazionale e i giornalisti delle più autorevoli testate del settore turismo.

Oltre 500 sono stati i buyer presenti a questa edizione, di cui Pugliapromozione è stata destination partner per il terzo anno consecutivo.

Una presenza, quella della Regione, che è cresciuta e si è affermata nel tempo al punto che sarà proprio la Puglia a ospitare il nuovo evento globale: “Do Not Disturb” 2022, dedicato alle esperienze di viaggio selezionatissime e ultra private, con uso esclusivo di proprietà. L’evento si svolgerà in Puglia, a Borgo Egnazia, dal 14 al 18 novembre.

La Puglia, al Palais des Congrès di Marrakech, ha presidiato due aree espositive a cura di Pugliapromozione presentando a buyer e media internazionali l’offerta del territorio, esperienze e itinerari di viaggio. Attualmente la Puglia è tra le regioni in prima fila nel segmento luxury con 44 strutture classificate come hotel 5 stelle e 5 stelle lusso per un totale di 4.500 posti letto (1,5% del totale). Nel 2021 sono stati registrati 94mila arrivi per 310mila notti (il 3% degli arrivi in regione). La componente straniera è pari al 37%, valore nettamente al di sopra della media regionale del 25%, con introiti che ammontano a circa 40milioni di euro annui.

Per il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha commentato: «Rendere la Puglia attrattiva tutto l’anno, non solo d’estate, puntando su un turismo esperienziale, rispettoso dell’ambiente e delle comunità, capace di stringere legami con tutti i Paesi del mondo è un obiettivo che stiamo realizzando con successo e che mira a sostenere l’economia e i tanti sforzi fatti dagli operatori del settore».