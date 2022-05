Il lungo raggio traina il booking di Glamour t.o.













Bilancio positivo in questi primi mesi del 2022 per Glamour Tour Operator che, nonostante gli ultimi anni complicati, registra una costante ripresa delle prenotazioni mese dopo mese.

Nei primi 5 mesi del 2022 l’operatore registra un recupero oltre l’80% rispetto al periodo pre pandemia. In questi ultimi due anni ci sono stati sostanziali cambiamenti, anche nel mercato, come afferma il titolare Luca Buonpensiere: «Nell’era post Covid abbiamo notato che la tendenza del viaggio è fortemente incentrata sul budget; stiamo ricevendo richieste nelle ultime settimane da fascia premium/super premium a richieste da budget fortemente ridotto. Notiamo quindi una mancanza di richieste su quella che è la fascia media di prezzo».

E dato che il turista ha bisogno oggi sicuramente di maggiori rassicurazioni, viste le difficoltà operative dovute alle diverse normative in essere, il booking di Glamour Tour Operator è in costante aggiornamento al fine di fornire risposte idonee ed esaustive. Inoltre, «Abbiamo scelto partner assicurativi che offrano soluzioni adatte alla miglior gestione del momento pandemico, che oltre alla malattia coprano problematiche da Covid e forniscano un’assistenza in caso di malattia da Covid durante il viaggio in destinazione. Non ultimo abbiamo sempre attivo l’H24 interno a disposizione 7 giorni su 7», continua Buonpensiere.

Guardando al futuro e alla imminente stagione estiva il tour operator registra, oltre al quasi sold out di alcune destinazioni consolidate come una parte degli Stati Uniti, una forte ripresa delle mete a lungo raggio: Oceano Indiano, in particolare le Seychelles come destinazione unica o in combinazione con l’Africa. «Questo aumento di prenotazioni ci fa molto piacere in quanto l’Africa è una destinazione sulla quale abbiamo puntato investendo direttamente con l’inserimento di una nuova product manager – dichiara il direttore vendite & marketing Simone Prinari – . Una piacevole sorpresa come destinazione più gettonata è stata inoltre la Polinesia, anche in combinazione con gli Stati Uniti dove abbiamo raggiunto delle percentuali di prenotazioni superiori rispetto al 2019».

Le nuove tendenze di vedono due tipologie principali di turisti: «C’è chi gradisce il totale relax e chi invece ama andare di più alla scoperta della destinazione di viaggio scelta in maniera individuale o di gruppo – continua Prinari – Inoltre stiamo ricevendo le prime richieste di glamping sull’Africa, che è l’ultima destinazione da noi lanciata sul mercato. Riscontro più che positivo anche dal segmento Crociere by Glamour su cui abbiamo puntato negli ultimi mesi e che è stato di recente rafforzato con nuovi partner».