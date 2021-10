Il lungo raggio ritrovato,

ma la corsa è a ostacoli













Un anno fa, a Rimini, dietro le maschere non c’erano sorrisi. Ci apprestavamo a vivere la seconda violenta ondata di Covid e i corridoi, auspicati da Astoi&Co., erano molto meno che un miraggio. Oggi andiamo in fiera, ancora acciaccati, ma possibilisti: il lungo raggio sta pian piano ripartendo; l’orientamento globale va nella direzione del ritorno alla libertà di viaggio, seppur con vaccino e un sistema di tamponi incrociati. Le regole cambiano da Paese a Paese, il caos normativo è a livelli mai registrati prima, eppure oggi le agenzie di viaggi e i tour operator hanno davvero qualcosa da vendere, che non sia il Mare Italia.

Se qualche mese fa, infatti, la Notizia con la “n” maiuscola era l’attivazione di voli Covid tested per Emirati Arabi Uniti, Canada, Stati Uniti e Giappone, senza garanzia di reciprocità – con l’esenzione dell’isolamento in Italia, ma possibili divieti e quarantene all’estero – la vera svolta arriva, a fine settembre, con la costituzione dei corridoi turistici per Aruba, Maldive, Seychelles, Mauritius, Repubblica Dominicana e il Mar Rosso egiziano (Sharm e Marsa Alam). R.R – P.C.

