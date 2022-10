Il gusto di Explora Journeys: food di lusso in nave

Explora Journeys propone un “viaggio di scoperta” enogastronomica attraverso 18 differenti proposte di ristorazione a bordo della prima nave del brand – EXPLORA I – che salperà a luglio 2023. A bordo ci saranno 11 esperienze culinarie, da vivere in sei vivaci ristoranti, oltre all’opzione del servizio in camera per cene in suite, 12 bar e lounge (otto interni e quattro all’aperto) e una “cucina dello chef”, dove gli ospiti possono scoprire e divertirsi con diversi sapori da tutto il mondo, ispirati all’Ocean State of Mind. Ognuno di questi luoghi sarà contraddistinto per l’offerta di esperienze memorabili.

«Explora Journeys non dà solo l’opportunità di girare il mondo, ma propone anche come gustarlo, scoprendo nuove cucine ed esperienze: è questa la visione che abbiamo per i nostri ospiti – ha spiegato Franck Garanger, head of culinary di Explora Journeys – Il nostro team straordinario, esperto di viaggi, è attento alla provenienza dei cibi e appassionato di ingredienti rari, selezionati uno a uno proprio per Explora Journeys. Vogliamo fornire esperienze culinarie raffinate, autentiche e sostenibili, desideriamo che ogni ospite si ricordi del viaggio percorso a bordo tra le cucine del mondo come il migliore che si possa gustare sul mare».

Nel corso di tutto l’anno, la selezione di vini a bordo ripercorrerà le regioni visitate dalla nave, proponendo i vitigni più amati dagli ospiti. I sommelier saranno costantemente in cerca di nuove etichette e vini boutique per proporre menù ispirati in grado di soddisfare i palati più esigenti.

È stato curato anche un esclusivo programma di mixology che include un cocktail “Ocean State of Mind” a base di gin estratto da alghe. In programma a bordo degustazioni esclusive di vini, whisky e distillati, masterclass ed eventi come “Incontra l’enologo”, oltre a esperienze a tema vinicolo nelle destinazioni.

«Un elemento chiave di differenziazione per Explora Journeys è la nostra passione per la selezione e l’approvvigionamento di un eclettico mix di bevande, che include vini pregiati e rari scelti direttamente dai vigneti, nonché marchi premium esclusivi, e una varietà di cocktail che comprende le opzioni analcoliche e biologiche – ha spiegato Thibaut Briançon, senior lead, food and beverage services di Explora Journeys – Questo garantirà ai nostri sommelier e mixologist di offrire esperienze ineguagliabili anche ai viaggiatori più esigenti».

RISTORANTI. Sono state create esperienze che celebrano i talenti culinari mondiali, la provenienza e gli ingredienti genuini provenienti da partner locali:

Anthology – Una “collezione di opere d’arte o musicali” selezionate, dove il ristorante diventa palcoscenico culinario per chef ospiti di tutto il mondo che danno vita a menù che celebrano le cucine globali, riflettono il viaggio e le sue destinazioni, abbinati a vini unici in un ambiente di raffinata eleganza contemporanea

– Una “collezione di opere d’arte o musicali” selezionate, dove il ristorante diventa palcoscenico culinario per chef ospiti di tutto il mondo che danno vita a menù che celebrano le cucine globali, riflettono il viaggio e le sue destinazioni, abbinati a vini unici in un ambiente di raffinata eleganza contemporanea Sakura – Un’esperienza di ristorazione immersiva, coinvolgente e autentica, nella cucina panasiatica: giapponese, thai, vietnamita e malese. Ampi panorami sull’oceano, uno stile audace con accenti giapponesi, bevande di ispirazione asiatica, un sommelier di sake e un servizio impeccabile con un sottofondo di musica asiatica moderna, per un’esperienza culinaria dinamica

– Un’esperienza di ristorazione immersiva, coinvolgente e autentica, nella cucina panasiatica: giapponese, thai, vietnamita e malese. Ampi panorami sull’oceano, uno stile audace con accenti giapponesi, bevande di ispirazione asiatica, un sommelier di sake e un servizio impeccabile con un sottofondo di musica asiatica moderna, per un’esperienza culinaria dinamica Marble & Co. Grill – Rivisitazione di una steakhouse europea, ispirata alla marmorizzazione che si trova solo nel manzo più pregiato, con tagli selezionati personalmente e provenienti da allevamenti sostenibili. Il tutto accompagnato da una cantina che vanta una superba selezione di vini pregiati

– Rivisitazione di una steakhouse europea, ispirata alla marmorizzazione che si trova solo nel manzo più pregiato, con tagli selezionati personalmente e provenienti da allevamenti sostenibili. Il tutto accompagnato da una cantina che vanta una superba selezione di vini pregiati Med Yacht Club – Un ambiente rilassato per celebrare i sapori della dolce vita mediterranea; ispirato agli eleganti ristoranti sul mare del Mediterraneo, offre la cucina variegata della regione, con sapori provenienti da Italia, Spagna, Grecia e Francia. In vetrina, vini di importanti vigneti del Mediterraneo e bevande con ingredienti regionali

– Un ambiente rilassato per celebrare i sapori della dolce vita mediterranea; ispirato agli eleganti ristoranti sul mare del Mediterraneo, offre la cucina variegata della regione, con sapori provenienti da Italia, Spagna, Grecia e Francia. In vetrina, vini di importanti vigneti del Mediterraneo e bevande con ingredienti regionali Emporium Marketplace – Un ristorante dall’ambiente casual aperto tutto il giorno, che esalta talenti e prodotti del mondo offrendo una cucina variegata incentrata su ingredienti ispirati alle destinazioni visitate. Illuminate da luce naturale, 18 diverse postazioni di cucina si alternano durante il giorno per rappresentare ogni angolo del globo. Tra le proposte, un sushi corner, pesce fresco e una rosticceria con carne grigliata, arrosto e a cottura lenta. I piatti di pasta sono cucinati al momento su ordinazione; pizze, pane e panini sono sempre appena sfornati. L’esperienza è completata da buffet di affettati, formaggi, panetteria e pasticceria. Sempre disponibile anche una selezione di vini, champagne e bevande

– Un ristorante dall’ambiente casual aperto tutto il giorno, che esalta talenti e prodotti del mondo offrendo una cucina variegata incentrata su ingredienti ispirati alle destinazioni visitate. Illuminate da luce naturale, 18 diverse postazioni di cucina si alternano durante il giorno per rappresentare ogni angolo del globo. Tra le proposte, un sushi corner, pesce fresco e una rosticceria con carne grigliata, arrosto e a cottura lenta. I piatti di pasta sono cucinati al momento su ordinazione; pizze, pane e panini sono sempre appena sfornati. L’esperienza è completata da buffet di affettati, formaggi, panetteria e pasticceria. Sempre disponibile anche una selezione di vini, champagne e bevande Fil Rouge – Un filo rosso comune unisce sapori internazionali e influenza francese. Un ristorante dall’atmosfera intima e sofisticata, dove gustare una cucina internazionale ispirata alla Francia. Un’elegante carta dei dolci porterà a tavola nuove creazioni e una superba selezione di vini metterà in mostra il meglio dei vigneti del Vecchio e del Nuovo Mondo.

È anche possibile scegliere:

Servizio in camera – Disponibile 24 ore su 24, consente agli ospiti di gustare un pasto nel comfort della propria suite o terrazza privata

– Disponibile 24 ore su 24, consente agli ospiti di gustare un pasto nel comfort della propria suite o terrazza privata Chef’s Kitchen – Un’esperienza immersiva all’interno di una cucina privata fronte oceano per 12 persone. Un team di esperti culinari guida gli ospiti alla scoperta di nuovi ingredienti, sapori, abbinamenti e culture, indipendentemente dalla loro abilità culinaria. L’opzione esclusiva prevede una fee.

BAR & LOUNGE. Atmosfere eleganti e cosmopolite dove scoprire, gustare e apprezzare sapori diversi da tutto il mondo:

Lobby Bar – Bar, lounge e punto d’incontro centrale, ideale per divertirsi di giorno e di notte

– Bar, lounge e punto d’incontro centrale, ideale per divertirsi di giorno e di notte Malt Whiskey Bar – Raffinato tour tra le regioni del mondo produttrici di whisky, anche i più rari. Comprende anche un humidor, un esperto di sigari e una terrazza dedicata

– Raffinato tour tra le regioni del mondo produttrici di whisky, anche i più rari. Comprende anche un humidor, un esperto di sigari e una terrazza dedicata Journeys Lounge – Esperienze e intrattenimento giorno e notte e dettagli che saranno rivelati appena sarà presentato il programma di intrattenimento a bordo di EXPLORA I

– Esperienze e intrattenimento giorno e notte e dettagli che saranno rivelati appena sarà presentato il programma di intrattenimento a bordo di EXPLORA I Explora Lounge – Lounge luminosa con panorami spettacolari a 270° dell’oceano, scenario unico per una cena o un aperitivo informali. Gli ospiti potranno gustare pasti leggeri, snack, tè pomeridiano con sottofondo di musica jazz

– Lounge luminosa con panorami spettacolari a 270° dell’oceano, scenario unico per una cena o un aperitivo informali. Gli ospiti potranno gustare pasti leggeri, snack, tè pomeridiano con sottofondo di musica jazz Gelateria & Creperie at The Conservatory – Ghiottonerie italiane e francesi in un ambiente rilassato e riparato a bordo piscina

– Ghiottonerie italiane e francesi in un ambiente rilassato e riparato a bordo piscina Crema Café – Caffetteria dall’atmosfera vivace in stile europeo aperto tutto il giorno. Il caffè è selezionato da intenditori che hanno viaggiato per il mondo esplorandone l’origine, il carattere e la forza. Qui si possono scoprire i metodi di preparazione del caffè grazie ad abili baristi, degustare tè in foglia di alta qualità insieme a un esperto di tè o assaggiare succhi preparati al momento. Il tutto accompagnato dalla pasticceria, con torte, dessert, madeleine, canelés e biscotti

– Caffetteria dall’atmosfera vivace in stile europeo aperto tutto il giorno. Il caffè è selezionato da intenditori che hanno viaggiato per il mondo esplorandone l’origine, il carattere e la forza. Qui si possono scoprire i metodi di preparazione del caffè grazie ad abili baristi, degustare tè in foglia di alta qualità insieme a un esperto di tè o assaggiare succhi preparati al momento. Il tutto accompagnato dalla pasticceria, con torte, dessert, madeleine, canelés e biscotti Astern Lounge – È il social hub del viaggio, con un programma di eventi per tutti i gusti. Si trasforma durante il giorno col passare delle ore, ospita musica dal vivo, dj set e insight di approfondimento. Al tramonto, è perfetto per l’aperitivo accompagnato da musica dal vivo

– È il social hub del viaggio, con un programma di eventi per tutti i gusti. Si trasforma durante il giorno col passare delle ore, ospita musica dal vivo, dj set e insight di approfondimento. Al tramonto, è perfetto per l’aperitivo accompagnato da musica dal vivo Astern Pool & Bar – Lounge a bordo piscina aperta tutto il giorno, con atmosfera da beach club e musica in sottofondo di giorno e dal vivo di sera, compresi i dj set fino a tardi

– Lounge a bordo piscina aperta tutto il giorno, con atmosfera da beach club e musica in sottofondo di giorno e dal vivo di sera, compresi i dj set fino a tardi Sky Bar on 14 – Situato sul punto più elevato della nave, è una lounge panoramica all’aperto perfetta per sorseggiare un cocktail ammirando il panorama dell’oceano

– Situato sul punto più elevato della nave, è una lounge panoramica all’aperto perfetta per sorseggiare un cocktail ammirando il panorama dell’oceano Atoll Pool & Bar – Piccola piscina a poppa della nave sul ponte 10 che offre un’atmosfera rilassante

– Piccola piscina a poppa della nave sul ponte 10 che offre un’atmosfera rilassante Helios Pool & Bar – Piscina panoramica “adults only” per un’esperienza di lounge “chill out”

Piscina panoramica “adults only” per un’esperienza di lounge “chill out” The Conservatory Pool & Bar – Lounge riparata a bordo piscina aperta tutto il giorno, che di sera è un cinema sotto le stelle.

Explora Journeys offre bevande illimitate, vini pregiati e liquori premium, anche in suite con il minibar, specialità di caffè, tè e soft drink sempre a disposizioni. Per gli intenditori o chi desidera elevare la propria esperienza o celebrare un’occasione speciale, esiste un’ulteriore selezione di vini, alcolici e liquori disponibile a un costo aggiuntivo.

Gli ospiti possono godere di esperienze gastronomiche e bevande incluse in ristoranti, bar e lounge a bordo. Inoltre, per chi cerca un’esperienza culinaria pluripremiata, il ristorante Anthology offre anche menù curati dagli chef più famosi del mondo abbinati importanti vini; un’esperienza esclusiva a cui viene applicata una fee.