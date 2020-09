Il Guatemala lancia l’offerta mix arte-natura

La prima volta del Guatemala al Wte – Salone dei Siti Unesco è uno stand variopinto con i tipici colori forti di questo piccolo grande Paese dell’America centrale che si rilancia sul mercato italiano con un’offerta mix di arte, cultura e natura.

Come spiega lo stesso ambasciatore del Guatemala in Italia, Luis F. Carranza: «Nonostante la pandemia, siamo fiduciosi di riprendere già dal 2021 un flusso turistico dall’estero, puntando sui nostri tre siti Unesco, ovvero la città coloniale di Antigua, autentico gioiello del passato con una architettura di rara suggestione, il Tikal National Park, luogo molto amato dagli escursionisti e amanti del trekking e l’Archeological Park di Quirigua, con le testimonianze di una storia millenaria che affascina ogni visitatore».

Lo scorso anno, e quindi in “tempi normali” pre Covid, il Guatemala aveva registrato circa 25.000 arrivi turistici dall’Italia con un trend di crescita a doppia cifra.

Il Guatemala, dunque, si propone non come tappa di viaggi che comprendono più Paesi del centro e del sud dell’America, ma come vera e propria meta di viaggio, grazie anche all’apporto di numerosi tour operator italiani che la programmano.

«Anche se non c’è un volo diretto da e per l’Italia, il nostro Paese è comodamente raggiungibile con collegamenti aerei via Madrid e rappresenta una scoperta per il viaggiatore italiano amante dell’arte e della cultura centro-sud americana – chiarisce Maria Eugenia Alvarez, primo segretario e console del Guatemala e attualmente impegnata nella promozione turistica – C’è poi la peculiarità quasi unica del Guatemala di affacciarsi su due Oceani e di avere una costa sul Pacifico, dotata di confortevoli resort, e una costa atlantica più selvaggia, ma che merita comunque un’escursione».