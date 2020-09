Il Gruppo Una prolunga l’estate dei suoi hotel in Sicilia

La fine dell’estate porta con sé temperature più miti e per questo, gli hotel e resort siciliani di Gruppo Una continuano a dare il benvenuto in totale sicurezza e nel rispetto dei protocolli Unasafe a tutti coloro che scelgono questo periodo per regalarsi ancora attimi di svago, approfittando di tariffe scontate fino al 40%.

Per chi è alla ricerca di panorami da cartolina, scelta obbligata è UnaHotels Capotaormina, gioiello dell’ospitalità italiana incastonato sulla punta dell’omonimo promontorio.

Altra perla dell’ospitalità Gruppo Una è a Catania. Qui, l’elegante Palace Catania | Una Esperienze, nel centro artistico della città, offre agli ospiti un punto di vista privilegiato dalla terrazza dell’Etnea Roof Bar & Restaurant. Una location da sogno dove il piacere, che sia il comfort della camera, la ricchezza degli arredi o la superba offerta gastronomica, è declinato in tutte le sue forme.

Per una vacanza tutta mare e sole a poca distanza da Taormina, scelta obbligata è l’UnaHotels Naxos Beach Sicilia, in una delle zone più visitate e apprezzate dell’isola grazie alle lunghe e ampie spiagge e al noto patrimonio storico.

Oltre la terrazza affacciata sul litorale, fiore all’occhiello del resort è il parco di agrumi che si estende per 13 ettari, regala pause di tranquillità assoluta e accoglie le villette, opzione di alloggio più riservata con il plus di patio o terrazzini privati.

Oltre gli hotel a gestione diretta, in Sicilia Gruppo Una vanta affiliazioni di grande pregio in grado di rispondere e soddisfare al meglio le esigenze degli ospiti. L’Ariana Isole Eolie | Una Esperienze, a picco sul mare del borgo di Rinella dell’isola di Salina, è una villa storica del ‘900 che promette ai suoi ospiti un soggiorno memorabile in 15 camere accuratamente ristrutturate, con terrazza e vista panoramica sulle isole Eolie.

Binomio di eleganza e benessere, situato a pochi passi dal mare, è l’UnaHotels One Siracusa che propone un’ampia gamma di servizi, partendo dal famoso ristorante Akademia, che serve cucina locale con un tocco gourmet, fino ad arrivare alla spa, una vera oasi di benessere con piscina talassoterapica, sauna finlandese, grotta di vapore, docce emozionali e zona relax.