Il Gruppo Nicolaus si fa Ricco: obiettivo mondo













Si struttura sempre più il Gruppo Nicolaus, configurando un organigramma da holding internazionale. Importante new entry è Ruggiero Ricco, professionista con una solida esperienza all’estero, nel ruolo di chief commercial officer global (cco)

La decisione di inserirlo nella prima linea del management “risponde alla volontà di supportare l’ambizioso piano di sviluppo, in continuità con il progetto di internazionalizzazione dell’azienda e di forte presidio di tutti i canali distributivi”, si legge in una nota del polo guidato dai fratelli Pagliara.

A Ruggiero Ricco riporteranno la direzione marketing, la direzione commerciale Italia, lo sviluppo dei sistemi informatici per la distribuzione e per il Crm. Tra gli obiettivi primari l’imposizione sui mercati esteri di tutti i brand del Gruppo.

«Il nostro management si arricchisce di un prezioso know how e rafforza la propria capacità di visione a livello internazionale. Grazie al suo apporto, la progettualità relativa alla distribuzione del Gruppo riceve un forte impulso che permetterà a tutti i nostri brand di traguardare nuovi importanti obiettivi», commenta Roberto Pagliara, presidente di Nicolaus.

L’arrivo di Ruggiero Ricco nel Gruppo con sede a Ostuni, in Puglia, coincide anche con il suo rientro in Italia dopo vent’anni in Spagna in aziende del calibro di Transhotel, Sunhotels e WebBeds, a Palma de Mallorca, dove fino allo scorso dicembre operava in qualità di regional director of sales.

«Dopo due decenni all’estero, rientrare in Italia con un’importante azienda come Nicolaus, che ha il proprio quartier generale nella mia regione di provenienza, è per me motivo di grande soddisfazione ed emozione. Sono orgoglioso – commenta la new entry – di dare inizio a un nuovo capitolo del mio percorso professionale in un Gruppo che sta dando seguito a un piano di sviluppo davvero articolato, che farà evolvere il tour operating verso orizzonti inediti. Non vedo l’ora di fare la mia parte».

Su un altro fronte, quello puramente outgoing, Nicolaus-Valtur ha già mostrato la spinta propulsiva verso l’estero con il rilancio del Turchese, la linea Paradise & Friends, i progetti su Egitto e Tunisia, il ritorno in Spagna con nuove strutture e il debutto in Grecia di Valtur. E molto altro, s’intravede, sarà svelato a breve in vista delle riaperture di primavera.