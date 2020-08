Il Gruppo Lufthansa elimina i costi di rebooking

Costi di rebooking eliminati e possibilità di cambiare gratuitamente la prenotazione fino a fine 2020. Le compagnie del Gruppo Lufthansa offrono ancora più flessibilità ai propri clienti e cambiano con effetto immediato la politica che riguarda i cambi di prenotazioni.

Da adesso in poi, infatti, Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines e Brussels Airlines consentiranno ai passeggeri di cambiare prenotazione dei biglietti aerei senza alcun costo, fino alla fine di quest’anno. Il cambio di prenotazione gratuito, viene specificato in una nota, si applicherà immediatamente a tutte le nuove prenotazioni e su tutte le rotte, ovvero “tutte le tariffe possono essere riprenotate gratuitamente più volte inclusa, ad esempio, la tariffa più bassa senza bagaglio in stiva”.

Lufthansa specifica che la gratuità non è prevista invece se la classe di prenotazione originale non è più disponibile al momento in cui si opta per una data o destinazione diversa (“resta ovviamente ferma, tuttavia, la possibilità per i clienti di incorrere in costi aggiuntivi nel caso in cui, ad esempio, la classe di prenotazione originale non fosse più disponibile quando si effettua una nuova prenotazione per una data o una destinazione diversa. L’eventuale differenza sarà compensata con un pagamento supplementare”).