Il Gruppo Latam premiato da Oag e Cirium per la puntualità













Latam è il gruppo di compagnie aeree più puntuale al mondo: è quanto dicono i dati dell’Official Airline Guide (Oag) e di Cirium. Le società di consulenza hanno assegnato al gruppo il primo posto a livello mondiale e in America latina.

In quanto al ranking Oag dei mesi di gennaio e maggio 2021, il riconoscimento si basa sul rispetto dell’indicatore Otp (On-time-performance). Il report “On time performance” del gruppo di compagnie aeree di Cirium, elaborato a maggio 2021, riafferma Latam con una percentuale di puntualità del 94,68% e il primo posto tra gli operatori in America latina. Da gennaio 2021 Cirium ha assegnato al gruppo il primo posto per la puntualità.

Le misurazioni comprendono l’OTP (On-time performance) delle compagnie aeree che raccolgono i dati di conformità dell’itinerario pubblicati da ciascun operatore. Tali riconoscimenti si aggiungono ai dati presentati da Oag e Cirium che risaltano le prestazioni in quanto a puntualità del gruppo durante il 2019 nelle categorie “Mega Airlines” e “Red Global”, rispettivamente. Va sottolineato che le società non hanno effettuato misurazioni nel 2020.