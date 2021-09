Il Gruppo Inc Hotels inaugura in Emilia l’Hotel Parma & Congressi













Inc Hotels continua ad investire in Emilia Romagna, ed apre una nuova struttura a Parma: il quattro stelle Hotel Parma & Congressi, che porta il Gruppo a 9 hotels e 768 camere.

L’hotel conta 166 camere, un auditorium da 400 posti 13 sale per una capienza totale di 600 posti, spazi congressuali privati, ed un angolo piscina che completa l’offerta relax della zona benessere con palestra e sauna.

La nuova apertura si colloca in una strategia di sviluppo di Inc Hotels, la cui offerta si rivolge prevalentemente a clientela business e comprende anche strutture brandizzate con marchi di gruppi internazionali come Ihg (Holiday Inn Express Parma e Reggio Emilia) e Bw Italia (Bw Plus Hotel Farnese di Parma e Bw Classic Hotel di Reggio Emilia).