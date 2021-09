Il Gruppo Expedia vara un unico programma fedeltà per tutti i brand













Unico programma fedeltà e unica piattaforma per tutti i brand del Gruppo Expedia, da Vrbo a Hotels.com fino Travelocity e Orbitz. Il colosso dei viaggi online ha annunciato, infatti, che il sistema di loyalty e di accumulo punti e riscatto di premi e sconti di tutti i brand e dei loro prodotti forniti – hotel, voli, affitti brevi, autonoleggio e crociere – avrà un unico canale e un unico grande programma per gli oltre 145 milioni di iscritti in tutto il globo.

«Questo porterà maggiori vantaggi ai nostri clienti e maggor valore per i loro programmi fedeltà», ha sottolineato il presidente di Expedia Brands, Jon Gieselman – Ogni cosa che facciamo è messa al servizio dei clienti, in questo modo realizziamo prodotti e servizi di viaggio semplici da usare e soprattutto gratificanti per coloro che viaggiano con noi. Nessuno in questo momento, è tenuto a fare qualcosa, ma presto le loro attuali ricompense saranno ancora più preziose, in quanto avranno accesso al mondo di Expedia Group attraverso un unico programma consolidato e facile da usare».

Ad oggi, i Member Only Deals e i premi fedeltà di Expedia Group hanno fatto risparmiare ai clienti quasi 10 miliardi di dollari (circa 8,5 miliardi di euro) solo sui viaggi. L’azienda prevede di sfruttare i grandi vantaggi attualmente presenti in tutte le offerte fedeltà di Expedia Group, come i prezzi per i membri, gli incentivi per i premi, gli upgrade e i vantaggi offerti in migliaia di strutture in tutto il mondo.

Il programma unificato e aggiornato continuerà ad essere gratuito. I membri attuali e chiunque sia interessato ad aderire saranno accolti da un’esperienza senza soluzione di continuità una volta che il nuovo programma sarà operativo. Tutti i membri attuali continueranno a guadagnare premi attraverso i loro programmi esistenti e in futuro potranno contare su una maggiore flessibilità.