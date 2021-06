Il Gruppo Bwh annuncia tre hotel nella Penisola Sorrentina













Tre nuove strutture per Bwh Hotel Group, che rafforza la sua offerta italiana a Vico Equenze (Penisola Sorrentina) con l’apertura di due alberghi e un residence: si tratta del Bw Signature Collection Hotel Le Ancore, del Bw Signature Collection Hotel Le Axidie, e del Residence Le Axidie, Sure Hotel Collection.

«Scegliere Bwh per noi significa aprirci a un mercato nuovo e avere un punto di riferimento per crescere – afferma Antonio Savarese, proprietario delle tre strutture – Ognuno dei nostri hotel possiede una sua personalità, una filosofia dell’accoglienza ed è pensato per soddisfare ogni desiderio di vacanza e relax».

Bw Signature Collection Hotel Le Ancore è un boutique hotel le cui 8 camere regalano una vista sul golfo di Napoli. L’albergo si trova nel Borgo di Seiano; Bw Signature Collection Hotel Le Axidie e il Residence Le Axidie, Sure Hotel Collection danno vita insieme a un complesso sul mare con 70 camere, spiaggia privata e piscine, con miniclub per i piccoli ospiti, e un campus estivo con animazione.