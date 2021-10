Il Gruppo Bluvacanze partecipa a Rimini con tutti i suoi brand













Il Gruppo Bluvacanze rinnova la sua partecipazione a Ttg Travel Experience, con tutto il management aziendale che incontrerà agenti di viaggi ed operatori del settore all’interno del padiglione A3 in uno stand – 074/086 – integrato con quello di Msc Group.

Il Gruppo parteciperà alla manifestazione con tutti i suoi brand:Bluvacanze e Vivere&Viaggiare, Blunet, Cisalpina Tours e Going. Il t.o., tra le altre cose, presenterà ufficialmente la nuova brochure dedicata a Expo Dubai 2020, realizzata in collaborazione con Emirates.

«La pandemia ha investito in modo inimmaginabile il settore del turismo organizzato, accelerandone le condizioni di fragilità già presenti – ha dichiarato Domenico Pellegrino, ceo del Gruppo Bluvacanze – E ci attendiamo una fase ancora complessa e non breve per il ripristino di volumi e redditività, ma la stiamo affrontando con la serenità e la consapevolezza di essere integrati con orgoglio in una realtà globale e diversificata che, anche in questi momenti di crisi internazionale, ha saputo trovare la forza e la capacità imprenditoriale per affermare ulteriormente la sua leadership. Tutte le nostre business units, perciò, hanno capitalizzato questi mesi per avviare processi evolutivi, anche sostanziali. Le nostre agenzie di viaggio, che rispondono ad un modello consolidato da 25 anni e che solo ora i nostri competitor hanno compreso e provano a clonare, saranno sempre più avviate ad un processo di ibridazione, per esaltarne il valore aggiunto con il cliente finale attraverso una tecnologia di omnicanalità integrata».

L’agenda di incontri ed attività vedrà coinvolti i responsabili delle business units di Bluvacanze per i tre giorni di fiera, dove avranno modo di confrontarsi con agenti, colleghi e partners sulle dinamiche di ripartenza e sui cambiamenti futuri.