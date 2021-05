Il Gruppo Alpitour sceglie le soluzioni cloud di Microsoft













Il Gruppo Alpitour ha scelto le soluzioni cloud di Microsoft per accelerare il proprio percorso di crescita e far leva sulle nuove tecnologie a supporto dei clienti, offrendo esperienze tailor made in linea con le loro esigenze.

Grazie alla piattaforma Azure, a Dynamics 365 e alla Microsoft Power Platform, integrati con la suite di produttività Microsoft 365, il Gruppo – che conta oggi oltre 4mila dipendenti e sedi in diversi Paesi del mondo – ha potuto ottenere una visione a 360° sui clienti, guadagnare flessibilità e migliorare la collaborazione a livello globale.

L’adozione delle soluzioni cloud di Microsoft si inserisce all’interno del programma Innova, con cui il Gruppo Alpitour intende promuovere una vera e propria trasformazione aziendale. In questo processo, l’azienda torinese ha trovato in Microsoft il partner più adatto per sostenere il cambiamento in tre principali ambiti: nei processi gestionali e nel rapporto con i clienti; nella valorizzazione del patrimonio dati; nella collaborazione e nella condivisione e comunicazione a livello globale.

«Siamo molto soddisfatti del percorso di trasformazione digitale che abbiamo intrapreso insieme a Microsoft e a una task force di partner tecnologici – ha dichiarato Francesco Ciuccarelli, cio e ctodel Gruppo Alpitour – In questo percorso, abbiamo scelto Microsoft proprio per l’ampiezza dello spettro di competenze e tecnologie messe a disposizione e abbiamo adottato con successo la metodologia DevOps, che ha visto la creazione di una vera e propria software factory. Oggi, grazie a queste tecnologie cloud abbiamo la possibilità di lavorare in un ambiente digitale completamente integrato e omogeneo».

«Siamo felici di vedere come, nonostante le difficoltà imposte dalla situazione attuale, un settore strategico come quello del turismo stia innovando l’offerta di servizi e la relazione con i viaggiatori grazie al digitale – ha detto Matteo Mille, cmo Microsoft Italia – L’emergenza sanitaria ha colpito duramente il settore turistico, ma allo stesso tempo ha mostrato l’importanza di una forte e capillare trasformazione digitale delle aziende, che il Gruppo Alpitour ha saputo cogliere in pieno, portando avanti uno straordinario percorso di digitalizzazione».